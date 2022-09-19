سياسة
3 دقيقة قراءة
أنقرة ترفض تصريحات بيلوسي بشأن قره باغ وتؤكد أنها تخرب المساعي الدبلوماسية
أكد نائب الرئيس التركي رفض بلاده تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حول إقليم قره باغ الأذربيجاني، وذلك خلال زيارتها لأرمينيا، مؤكداً أنها بعيدة عن النوايا الحسنة وتعكس وجهة نظر متحيزة وتخرب المساعي الدبلوماسية.
أنقرة ترفض تصريحات بيلوسي بشأن قره باغ وتؤكد أنها تخرب المساعي الدبلوماسية
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي خلال زيارة لأرمينيا / AFP
19 سبتمبر 2022

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي رفض بلاده تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي خلال زيارتها أرمينيا.

وقال أوقطاي عبر حسابه في تويتر الاثنين: "غير مقبولة أبداً تصريحات بيلوسي المتعارضة مع الحقائق التاريخية والحالية، وبعيدة تماماً عن النوايا الحسنة، وتعكس وجهة نظر متحيزة، ومن شأنها أن تخرب المساعي الدبلوماسية".

وطالب أوقطاي الإدارة الأمريكية بالتأكيد أن تصريحات بيلوسي صدرت طمعاً بأصوات الجالية الأرمنية، وبعض السياسيين معها المدعومين من اللوبي (الأرمني) بخصوص قضية قره باغ، ولا تعكس وجهة النظر الرسمية الأمريكية.

ودعا أوقطاي جميع الفاعلين الدوليين إلى التصرف بمسؤولية وتعقل وعدل في وقت فيه حاجة ماسة للسلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف بكل حزم إلى جانب أذربيجان التي ناضلت من أجل تحرير أراضيها التي بقيت محتلة بشكل غاشم لمدة 30 عاماً.

والأحد، انتقدت أذربيجان بيلوسي التي اتهمت باكو بإشعال فتيل نزاع حدودي مع أرمينيا، وقالت إن التصريحات "المجحفة التي لا أساس لها" تمثل صفعة خطيرة لجهود السلام.

وأدانت بيلوسي بشدة يوم أمس الأحد ما وصفتها بالهجمات الحدودية "غير المشروعة" التي شنتها أذربيجان على أرمينيا، واستغلت زيارتها للحليف العسكري لروسيا للتعهد بدعم أمريكي لسيادة أرمينيا.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية استشهاد 50 عسكرياً في اشتباكات حدودية اندلعت إثر استفزازات أرمينية، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها، في بيان الاثنين، اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأربعاء مقتل 105 من جنود بلاده في الاشتباكات على الحدود مع أذربيجان.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us