أُصيب 6 فلسطينيين خلال مواجهات جرت اليوم الاثنين في الضفة الغربية، بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين من جهة ومواطنين فلسطينيين من جهة ثانية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)، في بيانٍ، إن طواقمه تعاملت مع 6 إصابات جراء "اعتداءات مستوطنين وجيش الاحتلال" في بلدة حُوّارة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة، وجرى علاجهم ميدانياً.

وذكر أن الإصابات هي "3 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتداء بالضرب، وحالتا حروق نتيجة الرش بغاز الفلفل".

وقال شاهد عيان لوكالة الأناضول إن مستوطنين إسرائيليين يرافقهم الجيش نظّموا مسيرة "استفزازية" راجلة وسط بلدة حوّارة، فحاول فلسطينيون اعتراضهم، لكنّ الجيش اعتدى على الفلسطينيين وفرقهم بالقنابل الغازية.

ووفق الشاهد فإن الجنود انتشروا بكثافة في بلدة حوّارة ومنعوا الصحفيين التصوير، وأزالوا أعلاماً فلسطينية كانت ملعقة على أعمدة الكهرباء.

ويخترق بلدة حوارة، شارع مشترك يسلكه الفلسطينيون والمستوطنون، وتتكرر فيه الاحتكاكات والمواجهات.

غير ذلك، هدم الجيش الإسرائيلي منشآت مدنية فلسطينية بمحافظة أريحا وسط شرق الضفة.

وقال منسق منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية)، حسن مليحات لوكالة الأناضول إن الجيش الإسرائيلي داهم تجمع "عرب الرشايدة" جنوب غرب مدينة أريحا قرابة الساعة الخامسة فجراً.

وأضاف أن الجيش هدم ثلاث منشآت سكنية وملحقاتها من بركسات (غرف مصنوعة من الصفيح)، مخصصة لإيواء الماشية وأعلافها.

وذكر أن المساحة الإجمالية للمنشآت المهدومة تتجاوز 450 متراً مربعاً، وكانت تؤوي 18 فرداً بينهم 8 أطفال، وجدوا أنفسهم في العراء بعد هدمها.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة الماضية وفجر الاثنين 20 فلسطينياً من عدة محافظات بالضفة الغربية.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن التصعيد الإسرائيلي قد يفجّر الصراع.

وأضافت في بيان: "تصعيد جرائم الاحتلال وانقلابه على الاتفاقيات الموقعة يهدد بتفجير ساحة الصراع".

وأدانت "بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وأذرعه المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم".

وطالبت مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي واحترام وضمان احترام قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذها فوراً قبل الانفجار الكبير".

ووفق معطيات الأمم المتحدة قتل الجيش الإسرائيلي 81 فلسطينياً، وأصاب 7280، وهدم 603 مبانٍ بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، منذ مطلع 2022 وحتى 12 سبتمبر/أيلول الجاري.