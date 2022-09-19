سياسة
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أردوغان: اتخذنا خطوات تاريخية للارتقاء بالتعليم وجعله مجانياً
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا أقدمت على خطوات تاريخية بشأن نشر التعليم ورفع جودته خلال الأعوام الـ20 الأخيرة، مشيراً إلى أن بلاده توفر التعليم المجاني في مختلف المراحل سواء للطلاب الأتراك أو لنظرائهم من اللاجئين والأجانب.
أردوغان: اتخذنا خطوات تاريخية للارتقاء بالتعليم وجعله مجانياً
أشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تبذل جميع الجهود اللازمة من أجل ضمان تعليم أبناء اللاجئين لديها / AA
19 سبتمبر 2022

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا أقدمت على خطوات تاريخية بشأن نشر التعليم ورفع جودته وتحقيق تكافؤ الفرص في هذا المجال خلال الأعوام العشرين الأخيرة.

جاء ذلك الاثنين في كلمة خلال قمة "تحويل التعليم" في مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في نيويورك.

ونوه الرئيس أردوغان بأن تركيا دولة توفر التعليم المجاني في مختلف المراحل التعليمية من الروضة إلى الجامعة.

كما لفت الرئيس أردوغان إلى الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات تركية في سبيل دعم التعليم في أنحاء العالم.

وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية التابعة لوقف المعارف التركي المنتشرة في 49 دولة في أنحاء العالم لا سيّما في إفريقيا وآسيا والبلقان، تسد فراغاً كبيراً في هذا الإطار.

ولفت أيضاً إلى مشاريع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، التي تقدم الدعم للدول النامية والأقل نمواً في مجال التعليم والتعليم الفني.

من ناحية أخرى أشار الرئيس أردوغان، إلى أن تركيا تبذل كافة الجهود اللازمة من أجل ضمان تعليم أبناء اللاجئين لديها.

وأكد أن تركيا لا تميز في مجال التعليم بين أبنائها وأبناء اللاجئين الذين يتجاوز عددهم 4 ملايين لاجئ.

كما نوه بأن برنامج المنح التركية يوفر إمكانية التعليم المجاني لآلاف الطلاب الأجانب في تركيا سنويا في مراحل مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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