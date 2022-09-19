سياسة
2 دقيقة قراءة
خلال يوم واحد.. إضراب مراقبين جويين في فرنسا يلغي أكثر من 2400 رحلة بأوروبا
قالت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية Eurocontrol، إن إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين الجمعة للمطالبة بزيادة الرواتب في مواجهة التضخم، وتسريع التوظيف، تسبب في إلغاء أكثر من 2400 رحلة جوية، وذلك .
خلال يوم واحد.. إضراب مراقبين جويين في فرنسا يلغي أكثر من 2400 رحلة بأوروبا
إضراب مراقبين جويين في فرنسا يلغي أكثر من 2400 رحلة / Reuters
19 سبتمبر 2022

أُلغيت أكثر من 2400 رحلة جوية الجمعة في أوروبا بسبب إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين، وفقاً لتقرير نشرته الاثنين المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية Eurocontrol فيما يلوح إضراب جديد في الأفق نهاية الشهر.

وقال إيمون برانان مدير Eurocontrol في تلخيص على حسابه على تويتر إنه "جرى إلغاء أكثر من 2400 رحلة جوية" خلال هذا التحرك الاجتماعي فيما طرأ تأخير كبير على رحلات أخرى، بلغ 45 دقيقة لكل رحلة تحلق فوق الأراضي الفرنسية.

وحسب المنظمة جرى تسيير 28967 رحلة الجمعة الماضي مقابل 31450 رحلة قبل يوم. وعلى مدار الأسبوع، كان المعدل اليومي 29438 رحلة في اليوم، بانخفاض بنسبة 2,2 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق مرة أخرى نتيجة للإضراب.

وانطلق التحرك الاجتماعي من الاتحاد الوطني للمراقبين الجويين للمطالبة بزيادة الرواتب في مواجهة التضخم، وأيضاً لتسريع التوظيف.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي (DGAC) من الشركات الغاء نصف برنامج رحلاتها ليوم الجمعة احترازياً، أي "نحو 1000 رحلة" تغادر الأراضي الفرنسية أو تصل إليها.

وكانت شركة راين اير الأولى في أوروبا، أشارت إلى إلغاء 420 رحلة "تحلق بشكل رئيسي فوق فرنسا" بدون أن تهبط بالضرورة فيها ونددت بتحرك "غير مبرر".

ويشعر الاتحاد الذي أعلن إضراباً جديداً من 28 إلى 30 سبتمبر/أيلول، بالقلق "بشأن المستوى الحالي للتضخم بالإضافة إلى التوظيفات المستقبلية". ويريد الاستفادة من فترة الإشعار "للتفاوض"، حسب بيان نشر السبت.

وتسببت الإضرابات في صناعة الطيران، بما في ذلك الطيارون ومراقبو الملاحة الجوية الذين يطالبون بتعديل رواتبهم بسبب زيادة تكاليف المعيشة وسط التضخم المرتفع، في حدوث اضطرابات شديدة في الملاحة الجوية الصيفية في أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us