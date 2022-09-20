كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توصل روسيا وأوكرانيا إلى تفاهم بخصوص تبادل 200 أسير.

جاء ذلك خلال لقاء مع قناة "PBS" الأمريكية، أكد فيه أن التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يُعتبر تطوراً إيجابياً وخطوة مهمة جداً جداً.

وشدد أن رغبة تركيا الوحيدة تتمثل في انتهاء الحرب بسلام، مبيناً أن طلباته وتوصياته للرئيسين، سواء فلاديمير بوتين أو فولوديمير زيلينسكي، كانت بهذا الاتجاه لأنه "لا منتصر في حرب تنتهي بموت الناس".

وأوضح أن تركيا بذلت جهوداً حثيثة من أجل فتح ممر الحبوب، وتحقق ذلك عبر اتفاق إسطنبول، قائلًا: "صُدّرت منتجات زراعية بما يتجاوز مليوني طن ويقترب من الـ3 ملايين طن، وحالياً هناك مرحلة جديدة وهي فتح المنتجات الروسية للعالم، ورغبتي الوحيدة هي شحن المنتجات إلى البلدان النامية أو الفقيرة، وليس إلى البلدان المتقدمة".

وشدد أردوغان على وجود رغبة لدى أنقرة لجمع الرئيسين بوتين وزيلينسكي، مضيفاً:" لم ننجح حتى الآن ولكن لسنا يائسين من تحقيقه".

وأردف: "نتباحث مع بوتين وزيلينسكي أيضاً ويجب أن نبذل الجهود من أجل الوصول إلى نتيجة عبر التحدّث مع كلا الرئيسين وليس الوقوف إلى جانب أحدهما".

وفيما يخصّ مسألة شراء تركيا مقاتلات "F-16" الأمريكية، قال أردوغان: "سنجد حلاً بأنفسنا في حال لم نأخذ النتيجة المرجوة من الولايات المتحدة بخصوص مقاتلات F-16".

وأكد أن التوجه لفرض عقوبات على تركيا فيما يخصّ قضية المقاتلات عبر مقاربات سياسية يُعدّ خطأً كبيراً، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدّم له وعداً بخصوص حلّها.

وحول طلب تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي، بيّن أردوغان أن تركيا جزء من العالم لا شرقه ولا غربه، إلا أن الاتحاد الأوروبي ماطل أنقرة باستمرار على مدار 52 عاماً ولم يجعلها عضواً فيه بعد.