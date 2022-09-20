قالت أوكرانيا إن قواتها تواصل التوغّل شرقاً في الأراضي التي انسحبت منها روسيا مؤخراً، ما يمهّد الطريق لهجوم محتمل على القوات الروسية في منطقة دونباس.

وتسعى كييف للحصول على مزيد من الأسلحة الغربية.

وفي إشارة إلى انزعاج القوات المدعومة من موسكو في دونباس من نجاح الهجوم الأوكراني الأخير، دعا زعيمها إلى إجراء استفتاء عاجل على انضمام المنطقة لروسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب تليفزيوني في ساعة متأخرة من مساء الاثنين: "من الواضح أن المحتلّين في حالة ذعر"، مضيفاً أنه يركّز الآن على "السرعة التي تتحرك بها قواتنا، وسرعة استعادة الحياة الطبيعية" في المناطق المحررة.

كما لمّح الرئيس الأوكراني إلى أنه سيستغل خطاباً بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء لدعوة الدول إلى تسريع تسليم الأسلحة والمساعدات لبلاده.

وقال زيلينسكي: "نبذل قصارى جهدنا لضمان تلبية احتياجات أوكرانيا على جميع المستويات، الدفاعية والمالية والاقتصادية والدبلوماسية".

وقال سيرهي غايداي، الحاكم الأوكراني لإقليم لوغانسك، وهو جزء من منطقة دونباس ويخضع الآن لسيطرة القوات الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية استعادت السيطرة الكاملة على قرية بيلوهوريفكا في الإقليم، وتستعدّ للقتال لاستعادة السيطرة على الإقليم بأكمله.

وكتب غايداي على تيليغرام: "سيدور قتال على كل سنتيمتر". وأضاف: "العدو يستعدّ للدفاع. لذلك لن ندخل بسهولة".

وفي تطور مهم آخر في الهجوم المضاد بمنطقة خاركيف الشمالية الشرقية، قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن قواتها عبرت نهر أوسكيل في مطلع الأسبوع. ويتدفق النهر جنوباً ليلتقي مع نهر سيفرسكي دونيتس، الذي يمرّ عبر منطقة دونباس وهي الهدف الرئيسي للهجوم الروسي.

ولوغانسك قاعدة لوكلاء روسيا الانفصاليين منذ عام 2014، وسقطت في أيدي الروس بالكامل منذ يوليو/تموز، بعد معارك دموية.

وقال مسؤول انفصالي تدعمه روسيا في دونيتسك، وهي الإقليم الثاني في دونباس، إن 13 شخصاً قُتلوا في قصف مدفعي الاثنين في المدينة.

من جانبه دعا رئيس الإدارة الانفصالية في دونيتسك، دينيس بوشلين، زميله الزعيم الانفصالي في لوغانسك إلى توحيد الجهود من أجل التحضير لاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.

وقال بوشلين في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين: "يجب أن تكون تحرّكاتنا متزامنة".