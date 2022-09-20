أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إتمام 140 كيلومتراً من خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي المُستخرَج من حقل صقاريا بالبحر الأسود إلى البر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الثلاثاء، خلال جولة تفقدية في ميناء فليوس بولاية زونغلداق شمال غربي تركيا.

وتلقى دونماز خلال جولته معلومات من القائمين على سير أعمال خط الأنابيب.

وذكر أن إجمالي طول خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي إلى البر، يبلغ 170 كيلومتراً.

وفي أغسطس/آب 2021 أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن سفينة التنقيب "الفاتح" اكتشفت أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع "تونا 1"، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق، ليعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.