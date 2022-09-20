ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا خلال أغسطس الماضي، إلى 45.8% على أساس سنوي، مع استمرار التأثيرات الحادة لارتفاع أسعار الطاقة في البلاد.

وأظهرت بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء "Destatis" الصادرة، الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري نما 7.9% مقارنة بيوليو/تموز السابق له.

كانت أسعار المنتجين في البلاد سجّلت على أساس سنوي 37.2% في يوليو/تموز، وهو المستوى التاريخي السابق، قبل صدور بيانات أغسطس.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار السلع الوسيطة إلى 17.5%، والسلع الرأسمالية إلى 7.8%، وكذلك السلع الاستهلاكية المعمّرة وغير المعمّرة إلى 10.9 و16.9% على التوالي.

وكان معّدل تضخم أسعار المستهلك في ألمانيا، صعد في أغسطس الماضي إلى 7.9% على أساس سنوي.

وما تزال البلاد تعاني ارتفاعات متتالية في أسعار الطاقة، بفعل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، واستمرار سعي الحكومة للبحث عن مورّدين آخرين.

ويبدأ المستشار الألماني أولاف شولتز، زيارة إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الجاري، لبحث إمدادات الغاز وتوقيع عقود توريد جديدة من دول الإمارات والسعودية وقطر.