سياسة
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يتفوّق على الكندي.. نظام CAST التركي يُثبت جدارته بمُسيّرات بيرقدار TB2
بعد أن أعلنت كندا حظر تصدير أنظمة تكنولوجية متعلّقة بالطائرات المُسيّرة إلى تركيا، تمكّن قطاع الصناعات الدفاعية التركي من إنتاج بدائل محلية تفوق في إمكاناتها الأنظمة التي حُظر تصديرها.
يتفوّق على الكندي.. نظام CAST التركي يُثبت جدارته بمُسيّرات بيرقدار TB2
طائرة "بيرقدار TB2" المُسيّرة والمُصنّعة بإمكانات محلية / AA
20 سبتمبر 2022

نجحت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية في إنتاج نظام الاستطلاع والمراقبة والاستهداف الكهروضوئي واكتشاف الأهداف "CAST".

وبدأ استخدام النظام بفاعلية مع المُسيّرات التركية المنتَجة بالقدرات الوطنية وأبرزها بيرقدار TB2 بعد أن أعلنت كندا في أبريل/نيسان 2021 إلغاء تصاريح تصدير هذا النوع من التكنولوجيا لتركيا بعد أشهر من تعليقها، معلّلة ذلك بأن أذربيجان تستخدم المُسيّرات التركية المزودة بهذا النظام في حربها ضد أرمينيا التي تحتل أراضيها.

وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك أعلن العام الماضي، نجاح اختبارات النظام في أثناء استخدامه مع مُسيّرات بيرقدار TB2. واليوم تستخدم المُسيّرات التركية نظام ”CAST“ المحلي بفاعلية في مختلف المهام بعد أن أثبت جدارته في الاختبارات.

قدرات تفوق إمكانات النظام الكندي

ويتمتّع نظام الاستطلاع والمراقبة وتحديد الأهداف الذي طورته شركة "أسيلسان" بقدرات تفوق قدرات النظام الذي حظرت كندا بيعه لتركيا، إذ يمكنه رصد وتصوير الأهداف من ارتفاعات تصل إلى 20 ألف قدم وتحديدها بالليزر من على بُعد 30 كيلومتراً.

كما يتمتع بالقدرة على تصوير الأهداف الثابته والمتحركة بوضوح في الإضاءة المنخفضة وفي مختلف الظروف الجوية، وبإمكانية رصد أهداف متعددة وتحديد موقعها وسرعتها بدقة عالية.

ومن المخطط أن يُستخدم النظام الجديد في كل المُسيّرات والمُسيّرات المسلحة التي تستخدمها قوات الأمن التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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