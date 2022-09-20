سياسة
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وصفه بـ"المعجزة".. غوتيريش يشيد باتفاق إسطنبول للحبوب الأوكرانية
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة المشاركين بافتتاح المناقشة رفيعة المستوى للدورة رقم "77" للجمعية العامة، باتفاق إسطنبول الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ووصفه بـ"المعجزة".
وصفه بـ"المعجزة".. غوتيريش يشيد باتفاق إسطنبول للحبوب الأوكرانية
غوتيريش يشيد باتفاق إسطنبول للحبوب الأوكرانية ويصفه بـ"المعجزة" / Reuters
20 سبتمبر 2022

أشاد الأمين العام الأمم للمتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، باتفاق إسطنبول الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ووصفه بـ"المعجزة".

جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام زعماء وقادة دول العالم المشاركين في افتتاح المناقشة رفيعة المستوى للدورة رقم "77" للجمعية العامة المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال غوتيريش مخاطباً زعماء وقادة دول العالم: "فتحت مبادرة حبوب البحر الأسود بدعم من تركيا الطريق أمام الملاحة الآمنة لعشرات السفن المليئة بالإمدادات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها".

وأضاف: "اجتمعت أوكرانيا والاتحاد الروسي، بدعم من تركيا لتحقيق ذلك الغرض.. لقد أبحرت هذه السفن عبر منطقة حرب".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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