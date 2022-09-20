بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقداه على هامش اجتماعات الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبيل اللقاء عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً بفندق "لوت بالاس" في نيويورك.

وأوضح جاوش أوغلو خلال المؤتمر الصحفي أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وإقليمية، في مقدمتها العلاقات الثنائية والحرب الروسية-الأوكرانية والقضية الأرمينية-الأذربيجانية والملف السوري.

بدوره شدد بلينكن على أن تركيا والولايات المتحدة حليفان في الناتو وأنهما تعملان معاً للتغلب على العديد من التحديات.

وأشار إلى أنه سيركز في مباحثاته اليوم مع نظيره التركي على الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي، بجهود تركيا في اتفاق إسطنبول الخاص بنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأكد الوزير الأمريكي أهمية عمل حلف الناتو، وتنفيذ الاتفاقيات التي تقودها الأمم المتحدة ومحاسبة روسيا على أعمالها.

وعقب المؤتمر الصحفي عقد الوزيران اللقاء الثنائي بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، واستمر نحو نصف ساعة.

وفي 22 من يوليو/تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.​​​​​​​