سياسة
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"ستدمر فرصة الحل".. تحذيرات من تنظيم استفتاءات لضم أراض أوكرانية إلى روسيا
حذّرت أوكرانيا والناتو وألمانيا والولايات المتحدة من تنظيم استفتاءات تعتزم السلطات المدعومة من موسكو إجراءها في أوكرانيا، بهدف ضم أراضٍ أوكرانية إلى روسيا، معتبرة أن تلك الاستفتاءات ستدمّر أي فرصة لحل دبلوماسي.
"ستدمر فرصة الحل".. تحذيرات من تنظيم استفتاءات لضم أراض أوكرانية إلى روسيا
كييف والناتو وواشنطن وبرلين تحذر من تنظيم استفتاءات لضم أراض أوكرانية لروسيا / Reuters
20 سبتمبر 2022

نقل موقع ليجانت الإخباري الأوكراني عن المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكراني قوله الثلاثاء، إن "أي استفتاء يُجرى في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا بشأن الانضمام إلى روسيا سيدمّر أي فرصة لا تزال موجودة لإجراء محادثات بين كييف وموسكو".

ونقل الموقع عن سيرهي نيكيفوروف قوله: "إذا لم تُجرَ استفتاءات، لا تزال أمامنا فرصة ضئيلة للتوصّل إلى حل دبلوماسي. أما بعد الاستفتاءات فلا فرصة".

وأدلى نيكيفوروف بهذه التصريحات ردّاً على إعلان المسؤولين الذين عينتهم روسيا في أربع مناطق أوكرانية محتلة اعتزامهم إجراء استفتاءات خلال الأسبوع المقبل بشأن الانضمام رسمياً إلى روسيا.

وقال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس على تويتر فيما بعد إن أي استفتاء لا بد وأن يقابل بزيادة العقوبات الاقتصادية على روسيا وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ أتاكمز التي تصل إلى مدى أبعد من أي نظام أسلحة معروف لدى أوكرانيا في الوقت الحالي.

وأضاف: "الكرملين يعارض تزويد أوكرانيا بالدبابات الحديثة وصواريخ أتاكمز. وقد حان الوقت لتزويدها بها".

من جهته، ندد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الثلاثاء، بالاستفتاءات التي تعتزم السلطات المدعومة من روسيا إجراءها في أوكرانيا، معتبراً أنها تصعيد إضافي في "الحرب التي يشنها الكرملين".

وكتب ستولتنبرغ على تويتر: "استفتاءات زائفة لا شرعية لها ولا تغيّر في طبيعة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. هذا تصعيد إضافي في حرب بوتين". وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يدين هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي وأن يزيد من دعمه لأوكرانيا".

أما المستشار الألماني أولاف شولتز، فاعتبر أن "الاستفتاءات الوهمية" التي تعتزم روسيا تنظيمها في مناطق أوكرانية عدة "غير مقبولة".

وقال شولتز في تصريحات للصحفيين أدلى بها على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "من الواضح جداً أن هذه الاستفتاءات الوهمية غير مقبولة ولا تتوافق مع القانون الدولي".

وأضاف أن "كل ذلك ما هو إلا عدوان إمبريالي يجري تمويهه"، داعياً روسيا إلى سحب جنودها.

من جهتها نددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاء التي تعتزم روسيا إجراءها لضم مناطق أوكرانية واعتبرتها خطوات "زائفة" مؤكدة أنها لن تعترف بالنتائج.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن الأمن القومي جيك ساليفان إن "تلك الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي".

وأضاف: "إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تعترف مطلقاً بمطالبات روسيا بأي أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها".

والثلاثاء أعلنت السلطات التي أقامتها موسكو في 4 مناطق أوكرانية أنها ستنظّم "استفتاءات" عاجلة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول الجاري، حول الانضمام إلى روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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