سياسة
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الرئيس التركي يلتقي عدداً من زعماء العالم في نيويورك
عقد الرئيس التركي سلسلة لقاءات مع زعماء دول مختلفة على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
الرئيس التركي يلتقي عدداً من زعماء العالم في نيويورك
عقب خطابه أمام الجمعية العامة، التقى أردوغان، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا / AA
21 سبتمبر 2022

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء عدداً من زعماء العالم على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقب خطابه أمام الجمعية العامة التقى أردوغان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وجرى لقاء أردوغان وكيشيدا بشكل مغلق في البيت التركي.

كذلك عقد أردوغان لقاءات مع الرئيسين الفنلندي ساولي نينيستو، والقرغيزي صدر جباروف، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

كما تبادل الرئيس أردوغان أطراف الحديث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد.

وشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الحديث الذي دار بين الرئيس أردوغان ونظيره الكازاخي توكاييف.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان إن الرئيس الكوري الجنوبي أثنى على دور الرئيس أردوغان في الناتو، وقيادته، خلال حديثهما.

من جهته لفت الرئيس أردوغان إلى أنه يخطط لزيارة كوريا الجنوبية، وذلك إثر دعوة نظيره له لزيارة بلاده.

وقال أردوغان: "يجب أن نلتقي، فهناك أعمال كثيرة سننجزها".

من ناحية أخرى، لفت الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن عقيلته، "كيم كون هي"، ستشارك في برنامج المطبخ التركي المقام برعاية عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، في نيويورك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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