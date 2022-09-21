سياسة
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لمواجهة أزمة الطاقة.. "الشانزليزيه" في باريس سيطفئ أنواره مبكراً كل ليلة
للمساعدة في احتواء أزمة الطاقة تعتزم السلطات الفرنسية إطفاء الأنوار في شارع الشانزليزيه الشهير كل ليلة، من الساعة العاشرة مساءً، بدلاً من الساعة الواحدة صباحاً. وسيدخل القرار الذي أعلن الثلاثاء، حيز التنفيذ في 15 أكتوبر/تشرين أول.
لمواجهة أزمة الطاقة.. "الشانزليزيه" في باريس سيطفئ أنواره مبكراً كل ليلة
سيدخل القرار حيز التنفيذ في 15 أكتوبر/تشرين أول / AA
21 سبتمبر 2022

أعلن شارع الشانزليزيه في باريس أنه سيطفئ الأنوار في الشارع الشهير مبكراً كل ليلة حتى إشعار آخر، للمساعدة في توفير الطاقة، إذ تضغط الحرب في أوكرانيا على سوق الكهرباء في أوروبا.

تعني الخطة التي أُعلنت الثلاثاء أن الأضواء في الشارع ستُطفأ الساعة العاشرة مساء، بدلاً من الساعة الواحدة صباحاً، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 أكتوبر/تشرين أول.

يشار إلى أن المتاجر في الشارع التي تظل مفتوحة بعد الساعة 10 مساءً، سيكون لها ”بطبيعة الحال” استثناء، حسبما أفادت اللجنة المنظمة للشارع.

يؤثر القرار على عشرات المتاجر الفاخرة، وإن كان لن يؤثر على مصابيح الشوارع العامة.

ستتأثر أيضاً إضاءات عيد الميلاد المبهرة في الشارع، وستُطفأ الآن الساعة 11:45 مساءً، بدلا من 2 صباحاً.

تأتي المبادرات في أعقاب خطط رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو لتوفير الطاقة عبر عديد من المعالم الشهيرة لمدينة النور.

أُعلن الأسبوع الماضي إطفاء الأنوار في برج إيفل الساعة 11:45 مساءً، بمجرد مغادرة آخر سائح، بدلا من الساعة 1 صباحاً الحالية.

وستطفئ معالم باريس الأخرى، مثل سيتي هول، أنوارها الساعة 10 مساءً.

وقالت هيدالغو إنها تخشى أن يزداد الطلب على الطاقة خلال الشتاء وتأمل في تجنب النقص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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