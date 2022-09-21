سياسة
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الناتو: الاستفتاءات المزمع تنظيمها شرقي أوكرانيا صورية وليس لها شرعية
الناتو يدعو المجتمع الدولي إلى إدانة "الاستفتاءات الصورية"، التي يعتزم الانفصاليون تنظيمها في أوكرانيا. وكان ممثلي المقاطعات الأربع الواقعة شرقي أوكرانيا أعلنوا عزمهم تنظيم استفتاءات للانضمام إلى الفيدرالية الروسية، في وقت لاحق هذا الأسبوع.
الناتو: الاستفتاءات المزمع تنظيمها شرقي أوكرانيا صورية وليس لها شرعية
ستولتنبرغ وصف خطوة الاستفتاءات بأنها تصعيد في حرب بوتين / Reuters
21 سبتمبر 2022

دعا أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ الثلاثاء المجتمع الدولي إلى إدانة الاستفتاءات "الصورية" المزمع تنظيمها في مناطق الانفصاليين في أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ، عبر تويتر: "الاستفتاءات الصورية ليس لها شرعية ولا تغير طبيعة العدوان الروسي على أوكرانيا"، في إشارة إلى إعلان ممثلي المقاطعات الأربع المدعومة من روسيا شرقي أوكرانيا عزمهم تنظيم استفتاءات للانضمام إلى الفيدرالية الروسية، في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ووصف ستولتنبرغ الخطوة بأنها "تصعيد في حرب بوتين".

كما حث أمين عام الحلف المجتمع الدولي على "إدانة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وزيادة الدعم لأوكرانيا".

وأعلن ممثلو مقاطعات لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا المدعومين من روسيا الثلاثاء عزمهم تنظيم استفتاءات للانضمام إلى روسيا في الأيام القادمة.

ورحبت موسكو بدورها بالخطوة، فيما اتهمت كييف روسيا بشن حرب هجينة لضم الأراضي الأوكرانية إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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