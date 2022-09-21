أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء "تعبئة جزئية" للروس في سن القتال، ما قد يمهّد لتصعيد كبير في النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة مسجلة "اعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح وزارة الدفاع بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا.. ولديهم خبرة".

كما حذّر الرئيس الروسي من أنّ روسيا مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية، "لحماية نفسها".

وقال الرئيس الروسي في خطاب متلفز مسجّل "سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا“. وحذر من أنها “ليست مجرد خدعة” بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد “تدمير روسيا".

وأمر بوتين بزيادة التمويل لتعزيز إنتاج البلاد من الأسلحة. وقال "لدينا كثير من الأسلحة للرد".

من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، "نحن نحارب الغرب في أوكرانيا. نشهد ضربات من أسلحة غربية على المدنيين".

وأضاف "معظم شبكات الأقمار الصناعية التابعة لحلف الأطلسي تعمل ضد روسيا في أوكرانيا".

وقال شويغو إن "قادة عسكريون غربيون يديرون العمليات في كييف".

وفيما يتعلق بالتعبئة الجزئية أكد أن هذه التعبئة تنطبق على من لديهم خبرة عسكرية سابقة.

وأوضح "لدينا موارد ضخمة و 25 مليون فرد، سوف نستدعي 300 ألف من قوات الاحتياط". وأكد أن "من تم استدعاؤهم سيحصلون على تدريب عسكري قبل نشرهم.

في المقابل، قالت وزيرة الخارجية البريطانية جيليان كيغان، لشبكة سكاي نيوز، إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء يمثل تصعيدا مقلقا ويجب أخذ التهديدات التي وجهها فيه على محمل الجد.