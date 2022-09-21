التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو عدداً من نظرائه إضافة إلى عديد من المسؤولين الدوليين في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة على هامش مشاركته في أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

واستقبل جاوش أوغلو نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في مقر البيت التركي بنيويورك حيث بحثا العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الدولية.

كما التقى الوزير التركي كل من نظيريه الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس والممثل الأعلى لاتفاق الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس.

كما استضاف جاوش أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وقال جاوش أوغلو في تغريدة على تويتر: "تناولت مع الأمين العام للمنظمة الخطوات الواجب اتخاذها لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والإصلاحات الواجب إجراؤها في منظمة التعاون الإسلامي".

وكان جاوش أوغلو التقى نظراءه الأمريكي أنتوني بلينكن والبلغاري نيكولاي ميلكوف ووزير خارجية الجبل الأسود رانكو كريفوكابيتش.