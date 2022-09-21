سياسة
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تحركات دبلوماسية مكثفة لوزير الخارجية التركي في نيويورك
يواصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو تحركاته الدبلوماسية على هامش مشاركته في أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية.
تحركات دبلوماسية مكثفة لوزير الخارجية التركي في نيويورك
استقبل جاوش أوغلو نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في مقر البيت التركي بنيويورك / AA
21 سبتمبر 2022

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو عدداً من نظرائه إضافة إلى عديد من المسؤولين الدوليين في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة على هامش مشاركته في أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

واستقبل جاوش أوغلو نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في مقر البيت التركي بنيويورك حيث بحثا العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الدولية.

كما التقى الوزير التركي كل من نظيريه الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس والممثل الأعلى لاتفاق الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس.

كما استضاف جاوش أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وقال جاوش أوغلو في تغريدة على تويتر: "تناولت مع الأمين العام للمنظمة الخطوات الواجب اتخاذها لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والإصلاحات الواجب إجراؤها في منظمة التعاون الإسلامي".

وكان جاوش أوغلو التقى نظراءه الأمريكي أنتوني بلينكن والبلغاري نيكولاي ميلكوف ووزير خارجية الجبل الأسود رانكو كريفوكابيتش.

مصدر:AA
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