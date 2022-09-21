توصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق نهائي مع شركة يونيبر أكبر شركة مستوردة للغاز في البلاد لتأميم الشركة عبر استحواذ الحكومة على حصة الأغلبية التي كانت مملوكة حتى الآن لشركة فورتوم الفنلندية.

يأتي قرار التأميم في إطار خطوات برلين للتدخل في قطاع الطاقة بالبلاد لمنع نقص في إمدادات الطاقة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتم الاتفاق بناء على حزمة إنقاذ اتفق عليها الطرفان في يوليو/تموز الماضي تتضمن زيادة في رأس المال بقيمة 8 مليارات يورو بتمويل حكومي.

وزادت خسائر يونيبر بعد قطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا. وارتفعت أسعار وقود تدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وغيرها، مثيرة مخاوف من إغلاق شركات وركود الاقتصاد مع قدوم الشتاء.

وسارعت دول أوروبا إلى مواجهة ارتفاع الأسعار، مانحة الأولوية لتأمين إمداداتها من الطاقة لفصل الشتاء المقبل، عن طريق العمل على ضمان وجود مخزون غاز طبيعي كافِ لديها.

والأسبوع الماضي اتخذت ألمانيا خطوات للسيطرة على ثلاث مصافي نفط مملوكة لروسيا قبل دخول حظر على النفط الروسي حيز التنفيذ العام المقبل.