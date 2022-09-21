سياسة
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تراجع الأسهم الأوروبية وسط مخاوف تصعيد الحرب في أوكرانيا
تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح الأربعاء وسط مخاوف من تصعيد جديد للحرب الروسية في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة. وأمر الرئيس الروسي بتعبئة جزئية للجيش، وهي الأولى من نوعها في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية.
تراجع الأسهم الأوروبية وسط مخاوف تصعيد الحرب في أوكرانيا
هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% مع انخفاض أغلب قطاعاته الفرعية / Reuters
21 سبتمبر 2022

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح يوم الأربعاء بضغط من قرار روسيا إعلان تعبئة جزئية للجيش الذي أضاف إلى مخاوف المستثمرين المتعلقة برفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في وقت لاحق اليوم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% مع انخفاض أغلب قطاعاته الفرعية. وهبط قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.2% فيما ارتفعت أسهم شركات الطاقة بـ1% وسط ارتفاع في أسعار النفط بسبب أنباء التعبئة الروسية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية للجيش في تصعيد خطير للصراع في أوكرانيا وأول تعبئة من نوعها في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية.

في سياق آخر، قفزت أسعار النفط الخام 3% في التعاملات الصباحية، يوم الأربعاء. وبحلول الساعة (08:06 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين ثاني، بنسبة 3.02% أو 2.96 دولار إلى 93.11 دولار للبرميل.

وتخشى أسواق الطاقة العالمية، من حدوث أزمة نقص إمدادات للنفط الخام والغاز الطبيعي عالميا، بينما تعيش أوروبا أزمة إمدادات قبل حلول فصل الشتاء.

ومع اقتراب الشتاء، يشهد الطلب العالمي على النفط ارتفاعاً، فيما تترقب الأسواق دخول حزمة عقوبات أوروبية على الخام الروسي، بحلول نهاية العام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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