سياسة
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تركيا.. صادرات الملابس الجاهزة تحقق رقماً قياسياً بأكثر من 14 مليار دولار
حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة في تركيا عائدات تجاوزت 14 مليار دولار خلال 8 أشهر مسجلة رقماً قياسياً.
تركيا.. صادرات الملابس الجاهزة تحقق رقماً قياسياً بأكثر من 14 مليار دولار
أرشيفية. أحد مصانع الملابس التركية / TRT Haber
21 سبتمبر 2022

سجلت صادرات الملابس الجاهزة التركية رقماً قياسياً بلغ 14 ملياراً و248 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ووفقاً لمعطيات مجلس المصدرين الأتراك الأربعاء ازدادت صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب الماضي بنسبة 10.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المعطيات إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال أغسطس الماضي فقط، بلغت ملياراً و842 مليون دولار.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر استيراداً للألبسة التركية خلال أغسطس الفائت بـ314 مليون دولار، تلتها إسبانيا بـ256 مليوناً، وبريطانيا ثالثةً بـ181 مليون دولار.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى، احتلت بلدان الاتحاد الأوروبي قائمة الدول الأكثر استيراداً لمنتجات قطاع الملابس الجاهزة التركية بقيمة 8.8 مليار دولار، تلتها باقي البلدان الأوروبية بـ1.8 مليار، ودول الشرق الأوسط بمليار دولار.

مصدر:AA
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