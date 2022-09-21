سياسة
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قطر تعلّق دخول الزوار عدا جمهور كأس العالم
أعلنت دولة قطر تعليق دخول جميع الزوار إلى البلاد اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، باستثناء جمهور كأس العالم لكرة القدم. وتسمح الإجراءات الجديدة بدخول حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة للبطولة، التي تتيح لهم البقاء حتى 23 يناير/كانون الثاني 2023.
قطر تعلّق دخول الزوار عدا جمهور كأس العالم
سيُسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول تزامناً مع اليوم الوطني للدولة في ملعب لوسيل / AA
21 سبتمبر 2022

أعلنت قطر الأربعاء، تعليق دخول جميع الزوار إلى البلاد اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، باستثناء جمهور بطولة كأس العالم لكرة القدم، على أن تُستأنف تأشيرات الزيارة بدءاً من 23 ديسمبر/كانون الأول القادم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية، نشرت تفاصيله وسائل إعلام محلية، يتعلق بالإجراءات التنظيمية للدخول والخروج في أثناء كأس العالم 2022 الذي ينطلق في 20 نوفمبر القادم.

وتسمح الإجراءات الجديدة "بدخول قطر فقط لحاملي بطاقة (هيّا) المخصصة لزوار كأس العالم، التي تتيح لهم البقاء حتى 23 يناير/كانون الثاني 2023".

وتُستخدم بطاقة "هيّا" وسيلة لتحديد هوية جميع حاملي تذاكر البطولة العالمية وتزويدهم بعدد من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز تجربتهم في أثناء وجودهم في قطر.

ويُستثنى من تعليق الدخول خلال المدة المذكورة من غير حاملي بطاقة "هيّا"، المواطنون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية وحاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل، إضافة إلى الحالات الإنسانية.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يُقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يوماً ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامناً مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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