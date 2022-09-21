أعلن مسؤول بحركة طالبان، الأربعاء، مصرع 3 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين جراء انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال متحدث شرطة كابل، خالد زدران، إن الانفجار وقع في مطعم بحي ديهمازانغ غربي العاصمة، حسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف زدران أن فريقاً من الشرطة وصل إلى مكان الحادث للتحقق من أسباب الانفجار.

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش مسؤوليتها عن الانفجار.

ووقعت هجمات متعددة في الأشهر الأخيرة أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن بعضها.

ففي أغسطس/آب الماضي، قُتل شخصان وأصيب آخرون جراء تفجير سيارة محملة بمتفجرات في منطقة كوتال خيرخانة، بالعاصمة كابل.

كما وقع تفجير آخر في يونيو/حزيران، في أحد معابد السيخ في كابول، إضافة إلى تفجير مسجد بمدينة قندوز بشمال البلاد، في الشهر ذاته، أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.

ويقول حكام طالبان إنهم وفروا الأمن في البلاد منذ توليهم السلطة، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر تجدد التشدد لا يزال قائماً.