سياسة
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سياسة "صفر كوفيد" تزيد من مخاوف الشركات الأوروبية في الصين
أظهرت دراسة أن نحو 23% من الشركات الأوروبية الموجودة في الصين باتت تفكر في نقل استثماراتها خارجها، بعد أن بدأت سياسة "صفر كوفيد" في الانعكاس سلباً على الاقتصاد.
سياسة "صفر كوفيد" تزيد من مخاوف الشركات الأوروبية في الصين
تنتهج الصين سياسة صحية متشددة لمواجهة جائحة كوفيد-19 / AP
21 سبتمبر 2022

قالت غرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن سياسة صفر كوفيد الصارمة التي تتبعها الصين وما يرافقها من عدم اتساق لها عواقب سلبية على ثلاثة أرباع الشركات الأوروبية في هذا البلد.

والصين هي آخر البلدان الاقتصادية الكبرى التي تحافظ على استراتيجية صحية متشددة في مواجهة جائحة كوفيد من فرض للحجر الصحي على كل من تكون نتيجة اختباره إيجابية، وعلى مناطق مستهدفة، أو فرض إجراء اختبارات الكشف PCR على مناطق بأكملها على شكل إلزامي.

لكن هذه السياسة لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد، مع إغلاق الكثير من الشركات، وشلل في السياحة وتوقف المصانع، وتعطل سلاسل الإنتاج.

نتيجة لذلك، تتسبب إجراءات مكافحة كوفيد و"انعدام اليقين" في زيادة مخاوف الشركات الأوروبية في الصين، وفقاً لمسح سنوي أجرته غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في بكين.

وكتبت غرفة التجارة "ما دام التهديد بالحجر قائماً، ستظل بيئة الأعمال هناك غير متوقعة"، مشيرة إلى أن سياسة صفر كوفيد "غير المرنة وغير المتسقة" تدفع 23% من الشركات الأوروبية التي شملها الاستطلاع إلى التفكير في الاستثمار خارج الصين.

وأشار المسح إلى أن هذه النسبة في أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات.

وتتمتع الصين بإمكانات نمو كبيرة وسلسلة إنتاج لا مثيل لها، لكن "لا يمكن اعتبار التزام الشركات الأوروبية أمراً مفروغاً منه"، وفق غرفة التجارة الأوروبية.

وحذرت غرفة التجارة من أنه "إذا استمرت الصين على هذا المسار، ستزداد بيئة الأعمال تعقيداً"، وهذا سيسرع "هجرة" المواطنين الأوروبيين.

وكتبت غرفة التجارة بأسف أن "في الوقت الحالي، تسود الأيديولوجيا على الاقتصاد".

وخفضت الصين في يونيو/حزيران، مدة الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الذين يصلون إلى البلاد من 21 إلى 10 أيام. لكن العدد المتدني للرحلات الجوية مع الصين والأسعار الباهظة للتذاكر تظل عقبة رئيسية أمام السفر.

وتتعرض استراتيجية صفر كوفيد التي يدافع عنها الرئيس الصيني شي جينبينغ، لانتقادات متزايدة في أوساط الأعمال مع شعور بالقلق من التهديدات التي تشكلها عمليات الحجر على النشاط الاقتصادي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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