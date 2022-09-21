سياسة
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"قتلٌ متهور".. إرجاء محاكمة شرطي إسرائيلي متهم بقتل فلسطيني من ذوي الإعاقة
أجّلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية، محاكمة شرطي إسرائيلي، متهم بقتل فلسطيني من ذوي الإعاقة بمدينة القدس الشرقية إلى مطلع العام المقبل.
"قتلٌ متهور".. إرجاء محاكمة شرطي إسرائيلي متهم بقتل فلسطيني من ذوي الإعاقة
المحكمة المركزية الإسرائيلية ترجئ محاكمة شرطي إسرائيلي متهم بقتل فلسطيني من ذوي الإعاقة / AA
21 سبتمبر 2022

أرجأت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية، محاكمة شرطي إسرائيلي، متهم بقتل فلسطيني من ذوي الإعاقة بمدينة القدس الشرقية إلى مطلع العام المقبل.

وقَتل شرطي إسرائيلي في 30 مايو/أيار 2020، الفلسطيني إياد الحلاق (32 عاماً) وهو من ذوي الإعاقة، أثناء توجهه إلى مدرسته بالبلدة القديمة في القدس.

وفي شهر فبراير/شباط 2022، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة الاتهام ضد الشرطي، الذي لم تكشف عن اسمه، شملت تهمة "القتل المتهور".

ويتوقع أن تُصدر المحكمة قراراها بقضية الشرطي، بعد الاستماع إلى شهود العيان.

وقال المحامي خالد زبارقة، محامي عائلة الحلاق، للصحفيين إن المحكمة المركزية الإسرائيلية قررت، الأربعاء، عقد 7 جلسات مطولة في القضية في شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2023.

وأضاف: "هذه هي المرحلة المهمة في هذا الملف".

وكانت عائلة الحلاق قد طالبت مراراً بحبس الشرطي الإسرائيلي الذي قتل ابنها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في البداية إنه جرى إطلاق النار على الحلاق للاشتباه بوجود جسم مشبوه بيده، ولكن لاحقاً تراجعت وقالت إنه لم يجرِ العثور على أي سلاح مع الحلاق.

ومع انعقاد جلسة المحاكمة، تظاهر فلسطينيون وإسرائيليون أمام مبنى المحكمة.

ورفع المتظاهرون الإسرائيليون علم بلادهم، ولافتات تدعو إلى عدم محاكمة الشرطي.

وفي المقابل حمَل الفلسطينيون ومتضامنون يساريون إسرائيليون، لافتات كُتب عليها "العدالة لإياد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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