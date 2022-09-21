سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى صنع أسلحة نووية أو حيازتها
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده لا تسعى إلى حيازة أسلحة نووية. مبدياً قلقه حيال عدم "مصداقية" الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي كانت قد انسحبت منه عام 2015.
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى صنع أسلحة نووية أو حيازتها
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: لا نسعى إلى صنع أسلحة نووية أو حيازتها / AFP
21 سبتمبر 2022

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام الأمم المتحدة، الأربعاء، أن بلاده لا تسعى إلى حيازة سلاح نووي وطالب بضمانات من الولايات المتحدة بأنها ستلتزم بأي اتفاق نووي يجري التوصل إليه.

وقال رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "جمهورية إيران الإسلامية لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية أو حيازتها، ولا مكان لهذه الأسلحة في عقيدتنا".

وتنتظر فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي كانت أطرافاً في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين، رداً رسمياً من طهران على آخر الشروط التي اقترحت لإحياء هذا الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في عام 2018.

لكن الرئيس الإيراني قال إنه يشكك في مصداقية حكومة جو بايدن لإحياء الاتفاق.

وفي هذا السياق، قال رئيسي "يستمرون في تكرار مسائل الماضي ذاتها، مما يجعلنا نشك في التزامهم بالعودة إلى الاتفاقية".

وتساءل الرئيس الإيراني "هل يمكننا حقاً أن نؤمن بهذا الالتزام (الأمريكي) دون ضمانات وتطمينات؟".

وكان رئيسي قد التقى، الثلاثاء، في نيويورك نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي "أعرب له عن قلقه" من ملف "الضمانات" لا سيما من ناحية الحفاظ على الاتفاقية بغض النظر عن الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، وفقاً لما قال ماكرون.

وأوضح ماكرون أن "الكرة باتت الآن في ملعب إيران" لتحريك الاتفاق النووي الإيراني الذي كان يفترض أن يضمن أن الجمهورية الإسلامية لن تمتلك السلاح النووي مقابل رفع العقوبات عن اقتصادها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us