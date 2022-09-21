سياسة
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الجزائر تعلن تسليم إيطاليا 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز
قالت وزارة الطاقة الجزائرية، إن إيطاليا ستتسلم 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي خلال الأشهر القادمة.
الجزائر تعلن تسليم إيطاليا 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز
إيطاليا ستتسلم 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الجزائري خلال الأشهر القادمة / AP
21 سبتمبر 2022

أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، الأربعاء، أن إيطاليا ستتسلم 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي خلال الأشهر القادمة.

جاء ذلك، في بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية؛ وقالت فيه إنها تعتزم رفع إمداداتها إلى أكثر من 25 مليار متر مكعب قبل نهاية السنة.

وأضاف البيان: "عززت الجزائر -التي تفي بالتزاماتها مع إيطاليا بتسليمها إلى غاية اليوم 17.8 مليار متر مكعب من الغاز- مكانتها كأول ممون للغاز لإيطاليا، وستتسلم إيطاليا 10 مليارات متر مكعب إضافية في الأشهر القادمة".

واعتبرت أن اللقاءات التي جمعت مؤخراً رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا وكذا برئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، ساهمت في توثيق شراكة الطاقة بين البلدين.

وتزود الجزائر إيطاليا بالغاز عبر خط أنابيب "ترانسماد/ إنريكو ماتاي"، الذي يصل إلى جزيرة صقلية مروراً بتونس، بطاقة نقل سنوية قصوى تصل إلى 32 مليار متر مكعب.

ووقعت الجزائر وإيطاليا في أبريل/نيسان الماضي، اتفاقاً يقضي بزيادة إمدادات الغاز بكميات تصل إلى 9 مليارات متر مكعب على امتداد العامين القادمين.

وأعلنت مجموعة "إيني" الايطالية مؤخراً استحواذها على حقلَي غاز كانت تديرهما شركة "بريتيش بيتروليوم" البريطانية جنوبي الجزائر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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