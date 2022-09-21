سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير الدفاع الإسرائيلي: استخراج الغاز من حقل كاريش سيبدأ في الموعد المحدد
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن استخراج الغاز من حقل "كاريش" بالبحر المتوسط سيبدأ في تاريخه المحدد. محذراً لبنان من الاعتماد على إيران في مجال الطاقة.
وزير الدفاع الإسرائيلي: استخراج الغاز من حقل كاريش سيبدأ في الموعد المحدد
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس / AA
21 سبتمبر 2022

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، إن بلاده لن تقبل إملاءات من إيران أو ما سماها "المنظمات الإرهابية"، مشيراً إلى أن استخراج الغاز من منصة "كاريش" بالبحر المتوسط سيبدأ في الموعد المحدد.

وأضاف غانتس وفق بيان لمكتبه: "دولة إسرائيل لم ولن تقبل إملاءات من إيران أو وكلائها أو المنظمات الإرهابية".

وأردف: "ينطبق ذلك على كل ما يتعلق باستخراج الغاز من منصة كاريش والذي سيبدأ في الوقت المحدد (لم يذكر تاريخاً) وعلى حريتنا في العمل في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل ينشأ على الحدود وخارجها".

وتتنازع إسرائيل ولبنان على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتتوسّط الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وسبق أن وجه "حزب الله" اللبناني، تحذيرات إلى إسرائيل من مغبة الإقدام على أي نشاط في "كاريش" قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

والثلاثاء، قالت الحكومة الإسرائيلية في بيان إن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "كاريش" سيبدأ "في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أنه لا علاقة له بالمفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتطرق غانتس في تصريحاته، وفق البيان ذاته والصادر عن مكتبه، إلى الوضع الأمني ​​على الحدود الشمالية وقال: "إيران تحاول تسليح وكلائها في سوريا بأسلحة تضرها (سوريا) وتحولها إلى دولة إرهابية"، معتبراً أن "المواطنين السوريين هم من يدفعون الثمن".

وبوتيرة متكررة منذ سنوات، تقصف إسرائيل مواقع لقوات النظام والمجموعات المسلحة التابعة لإيران في سوريا.

وطهران حليفة للنظام السوري، فيما تعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.

وتابع غانتس: "إيران، من خلال حزب الله (اللبناني) تحاول شراء لبنان من خلال توفير الوقود وإصلاح نظام الكهرباء وبناء محطات الطاقة".

واعتبر أن "اعتماد لبنان في مجال الطاقة على إيران يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إقامة قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية وزعزعة استقرار المنطقة"، محذراً من أن "المواطنين اللبنانيين هم من سيدفعون الثمن".

ويعيش لبنان منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us