اتهم مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعريض السلام العالمي "للخطر" بتهديده باستخدام السلاح النووي في الحرب في أوكرانيا.

وكتب بوريل في تغريدة أن "إعلان بوتين عن استفتاءات زائفة، وتعبئة عسكرية جزئية وابتزاز نووي، تمثل تصعيداً خطيراً".

وأضاف: "التهديد بالأسلحة النووية غير مقبول وخطر حقيقي على الجميع".

وتابع: "على المجتمع الدولي أن يتكاتف لمنع مثل هذه الممارسات. السلام العالمي في خطر".

وكان بوريل قد أعلن في وقت سابق أن التعبئة الجزئية لجنود احتياط روس تُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين ينوي مواصلة "التصعيد" في الحر ب على أوكرانيا وأنها تشكل "مؤشر يأس جديداً" لديه.

وأوضح بيتر ستانو الناطق باسم بوريل "الإعلان عن تعبئة جزئية للاحتياط وتأكيد الاستفتاءات في مناطق محتلة في أوكرانيا، يشكلان إشارة واضحة موجهة إلى الأسرة الدولية خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة على عزمه مواصلة حربه المدمرة التي لها تداعيات سلبية على العالم بأسره".

وتابع ستانو "ستكون لهذه الخطوة تداعيات من جهتنا. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقدت اجتماعاً تنسيقياً على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

ولم يشأ ستانو إعطاء مزيد من التفاصيل، مشدداً على "سرية" تفاصيل المناقشات.

وسبق أن فرض التكتل ست حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا، لكن توترات سجّلت مؤخراً بين الدول الأعضاء والمجر على خلفية معارضة الأخيرة اتّخاذ تدابير أوروبية إضافية ضد موسكو، علماً بأن فرض العقوبات يتطلّب إجماع الدول الأعضاء.

وأضاف المتحدث "الأراضي المحتلة هي جزء من أوكرانيا التي لها كل الحق في إعادة فرض سلطتها فيها، والاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة دعمها عسكرياً".

تهديدات نووية علنية لأوروبا

وبدوره أيضاً، صعّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، انتقاده للرئيس الروسي، قائلاً إنه "ينتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة دون خجل".

جاء ذلك في كلمة بايدن، الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "بوتين انتهك دون خجل المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة عندما سمح للقوات الروسية بغزو أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، وهو قرار يمثل انتهاكاً للحظر الواضح على الدول السيطرة على أراضي الدول المجاورة بالقوة".

ولفت بايدن إلى أن "الحرب تهدف إلى إبطال حق أوكرانيا في الوجود كدولة بشكل واضح وبسيط، إلى جانب حقها في الوجود كشعب".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً أمام زعماء العالم: "اليوم فقط، وجّه الرئيس بوتين تهديدات نووية علنية لأوروبا في تجاهل متهور لمسؤوليات نظام منع انتشار السلاح".

وأوضح قائلاً: "في الوقت الراهن، تستدعي روسيا مزيداً من الجنود للانضمام إلى القتال، وتنظم الرئاسة الروسية (الكرملين) استفتاءات زائفة، في محاولة لضم أجزاء من أوكرانيا، وهو انتهاك خطير للغاية لميثاق الأمم المتحدة".

وعقب إعلان الرئيس بوتين، عن تعبئة عسكرية جزئية في صفوف الجيش الروسي، صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن بلاده ستستدعي 300 ألف جندي احتياط، ولوّح باستخدام الأسلحة النووية خلال العمليات في أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان عدة مناطق تسيطر عليها موسكو شرق وجنوب أوكرانيا، إجراء استفتاء للانضمام إلى الاتحاد الروسي.

كما أعرب بايدن عن دعمه لتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، قائلاً إنه "ينبغي منح مقاعد دائمة لدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأردف أن "بلاده ملتزمة بهذا العمل الحيوي".

وشدد على أنه "يتعين على الأعضاء الدائمين الامتناع عن استخدام حق النقض (الفيتو)، إلا في حالات نادرة وغير عادية لضمان بقاء المجلس ذا مصداقية وفعالية".

وخلال الكلمة نفسها، أعلن الرئيس الأمريكي عن مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال بايدن إن "روسيا في غضون ذلك، تضخ الأكاذيب، وتحاول إلقاء اللوم في أزمة الغذاء على العقوبات التي فرضتها ضدها عدة دول بسبب العدوان على أوكرانيا".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أكون واضحاً تماماً.. تسمح عقوباتنا المفروضة على روسيا صراحة بالقدرة على تصدير الغذاء والأسمدة، بلا قيود، وبالتالي فإن الحرب الروسية هي سبب تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وروسيا وحدها هي القادرة على إنهاء ذلك".

وحول الصين، قال بايدن إنها حالياً في خضم تقدم سريع لبرنامجها النووي.

وأوضح أن "الصين تنفذ تعزيزاً نووياً غير مسبوق ومثيراً للقلق دون أي شفافية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "بلاده تقف على أهبة الاستعداد لزيادة تعزيز التزاماتها بعدم انتشار الأسلحة النووية، بغض النظر عما يحدث في العالم".

ولفت إلى أنه "لا يمكن أن تكون الحرب النووية حرباً ولا يجب خوضها أبداً".

كما تطرق إلى "حل الدولتين" المتفاوض عليه لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلاً إنه "يبقى أفضل طريق لضمان أمن إسرائيل وازدهارها في المستقبل ومنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها".​​​​​​