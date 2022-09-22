قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن وزراء التكتل اتفقوا على المضيّ قُدماً في فرض عقوبات جديدة تستهدف روسيا في اجتماع غير رسمي يوم الأربعاء، بعد ساعات من إصدار الرئيس فلاديمير بوتين الأمر بأول تعبئة في وقت الحرب منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي حديثه إلى الصحفيين في نيويورك، قال بوريل إن دول التكتل السبع والعشرين اتخذت قراراً سياسياً بتطبيق إجراءات جديدة تتعلق بقطاعات وأفراد، كما اتفق الوزراء على مواصلة مد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

"دعم إلى حين انتصارها"

في السياق، تعهّدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الأربعاء أنّ يواصل بلدها تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا إلى حين انتصارها على روسيا.

وقالت تراس من على منبر المنظمة الدولية إنّه "في هذه اللحظة الحرجة من النزاع، أعِد بأنّنا سنواصل، أو نزيد، دعمنا العسكري لأوكرانيا طالما لزم الأمر (...) لن نستكين إلا عندما تنتصر أوكرانيا".

وبذلك تكون تراس حذت حذو العديد من القادة الغربيين الذين شنّوا من على منبر الجمعية العامة هجوماً حادّاً على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر في اليوم نفسه بتعبئة جزء من قوات الاحتياط، في إشارة واضحة إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء النزاع.

وقالت تراس إنّ قرار بوتين استدعاء جزء من احتياطي جيشه يعكس "الفشل الذريع" الذي مُنيت به قواته في محاولتها غزو أوكرانيا ويعزّز تصميم الحلفاء الغربيين على دعم كييف للتصدّي لهذا الغزو.

وأضافت "بينما أنا أتحدّث، أسلحة بريطانية جديدة تصل إلى أوكرانيا".

عقاب عادل

بدوره، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة ألقاه من كييف مباشرة عبر الفيديو مساء الأربعاء إلى فرض "عقاب عادل" ضدّ روسيا بسبب هجوم قواتها على بلده.

وقال زيلينسكي، الزعيم الوحيد الذي سمحت له الأمم المتّحدة هذا العام بإلقاء خطابه عبر الفيديو لعدم تمكّنه من السفر إلى نيويورك: "ارتُكبت جريمة ضدّ أوكرانيا ونحن نطالب بعقاب عادل".

وفي خطابه الذي قوبل بتصفيق حارّ في قاعة الجمعية العامة للأمم المتّحدة، شنّ زيلينسكي هجوماً عنيفاً على روسيا بسبب غزوها بلده.

وقال الرئيس الأوكراني وقد ارتدى، كعادته منذ بدء الهجوم، قميصاً "تي شيرت" أخضر كاكياً: "لن ندعه ذا الكيان يسود علينا".

كما دعا زيلينسكي إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على "جريمتها العدوانية ضدّ دولتنا".

وفي خطابه كرّر الرئيس الأوكراني كلمة "عقاب" ما لا يقلّ عن 15 مرة. كما طالب الرئيس الأوكراني بإنشاء صندوق تعويضات لأوكرانيا وشدّد كذلك على ضرورة تجريد روسيا من حقّ النقض الذي تتمتّع به في مجلس الأمن الدولي.