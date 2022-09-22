أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إجراء عملية تبادل 200 أسير حرب، بوساطة تركية، عقب محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها تركيا في سبيل إحلال السلام بين البلدين.

واعتبر أردوغان عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا "خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين".

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين في البيت التركي بنيويورك أن جهود إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا مستمرة.

وأعرب عن شكره لنظيرَيه الروسي والأوكراني على إتاحة الإمكانية لتبادل الأسرى.

وفي سياق متصل أعربت تركيا عن قلقها إزاء الاستفتاءات المزمع إجراؤها في بعض المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، قالت فيه: "قلقون من مساعي إجراء استفتاءات أحادية الجانب في أجزاء من أوكرانيا تحت السيطرة الروسية".

وأضاف البيان: "لن يعترف المجتمع الدولي بمحاولات فرض الأمر الواقع غير المشروعة هذه، بل على العكس، ستصعب جهود إحياء العملية الدبلوماسية وتتسبب في تعميق عدم الاستقرار".

وجدد البيان دعم تركيا لوحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها واستقلالها منذ الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وأكد استعداد تركيا لتقديم المساهمات اللازمة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة من خلال المفاوضات السلمية.

والثلاثاء، أعلن ممثلو مقاطعات لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا المدعومين من روسيا، عزمهم تنظيم استفتاءات للانضمام إلى روسيا في الأيام القادمة.​​​​​​​

وفي إطار الجهود الدبلوماسية التركية المبذولة بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتين غريفيث، في نيويورك، التطورات السياسية والعسكرية في أوكرانيا خلال لقاء جمعهما على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية الأربعاء.

وتناول الجانبان في لقائهما بمقر الأمم المتحدة، التطورات السياسية والعسكرية في أوكرانيا، والأوضاع الإنسانية والمساعدات الإنسانية وشحن الحبوب في هذا البلد.

وأكدا خلال اللقاء أهمية الجهود الدبلوماسية التركية المبذولة في سبيل فتح الممرات الإنسانية وإجلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات في أوكرانيا.

وشددا على أهمية اتفاق إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية الذي جرى التوصل إليه بمبادرة تركية وأممية، الأمر الذي ساهم في حل أزمة الحبوب العالمية.

وتطرقا إلى استمرار المساعي التركية المكثفة من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا والعودة إلى طاولة المفاوضات.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتعاون بين تركيا والأمم المتحدة في سبيل الحد من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وفي 22 يوليو/تموز، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.