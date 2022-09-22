سياسة
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كوريا الشمالية تنفي تزويد روسيا بأسلحة وتؤكد أنها لا تنوي فعل ذلك مستقبلاً
قالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن بيونغيانغ لم تصدّر مطلقاً أسلحة أو ذخائر إلى روسيا مِن قبل، ولا نعتزم فعل ذلك في المستقبل، وذلك رداً على الاتّهامات التي وجّهتها إليها واشنطن ومفادها أنّ موسكو اشترت من بيونغ يانغ قذائف مدفعية وصواريخ.
كوريا الشمالية تنفي تزويد روسيا بأسلحة وتؤكد أنها لا تنوي فعل ذلك مستقبلاً
بيونغيانغ تنفي رسمياً الاتّهامات التي وجّهتها إليها واشنطن بتصديرها أسلحة وذخائر إلى روسيا - أرشيفية / AP
22 سبتمبر 2022

نفت بيونغيانغ رسمياً الأربعاء الاتّهامات التي وجّهتها إليها واشنطن ومفادها أنّ كوريا الشمالية تصدّر أسلحة وذخائر إلى روسيا بعدما استنزف الهجوم الروسي على أوكرانيا مخازن القوات الروسية من الأسلحة والذخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية: "لم نصدّر مطلقاً أسلحة أو ذخائر إلى روسيا مِن قبل، ولا نعتزم فعل ذلك" في المستقبل.

ويأتي البيان الكوري الشمالي بعد أن أعلن البيت الأبيض في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري أنّ موسكو اشترت من بيونغيانغ قذائف مدفعية وصواريخ.

ويومها قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنّ الولايات المتّحدة تعتقد، استناداً إلى معلومات استخبارية رُفعت السرية عنها، أنّ المشتريات الروسية من الأسلحة الكورية الشمالية "يمكن أن تتضمن فعلياً ملايين الرصاصات والصواريخ والقذائف المدفعية".

لكنّ كيربي لفت يومها إلى أنّ عمليات شراء الأسلحة هذه لم تنتهِ بعدُ وأنّ ما من دليل على أن هذه الأسلحة استُخدمت بالفعل في أوكرانيا.

وفي بيانها، قالت وزارة الدفاع في النظام الستاليني الحليف لموسكو إنّه "في الآونة الأخيرة، تحدّثت الولايات المتحدة وقوى معادية أخرى عن انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي" الذي يحظر على بيونغيانغ تصدير أسلحة.

وأضافت: "إنّنا نحذّر الولايات المتحدة من الإدلاء بتصريحات متهوّرة"، مشدّدة على أنّ "تطوير معدّات عسكرية وإنتاجها وامتلاكها، وكذلك تصديرها واستيرادها، هو حقّ قانوني خاص بدولة ذات سيادة، ولا يجوز لأحد انتقادها".

وتابع البيان: "نحن لم نعترف قط بقرار العقوبات غير القانوني الصادر عن مجلس الأمن الدولي ضدّ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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