جمع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الأربعاء ما يصل إلى 14.25 مليار دولار، في وقت يسعى فيه قادة العالم إلى مكافحة الأمراض المسببة للوفاة بعد توقف انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي استضاف المؤتمر في نيويورك على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة إن التمويل ضروري لمكافحة الأمراض.

وأضاف: "هذا استثمار سينقذ حياة 20 مليون شخص آخرين ويقلل الوفيات من هذه الأمراض بنسبة تصل إلى 64% أخرى في السنوات الأربع المقبلة".

وكانت الولايات المتحدة قالت في وقت سابق إنها ستتعهد بتقديم ستة مليارات دولار لدورة التمويل المقبلة.

ويسعى الصندوق، وهو تحالف للقطاعين العام والخاص يتخذ من جنيف مقراً له، للحصول على 18 مليار دولار لدورة تمويله المقبلة، ومدتها ثلاث سنوات من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وكان جمع بالفعل أكثر من ثلث المجموع قبل مؤتمر يوم الأربعاء .

وقال الصندوق العالمي إن الرقم 14.25 مليار دولار من المرجح أن يرتفع مع توقع المزيد من التبرعات.

كما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتقديم 715 مليون يورو (703.63 مليون دولار) للصندوق قالت إنها تمثل زيادة بنسبة 30% عن تبرعها السابق.

وقالت "يمكننا علاج مرض السل.. يمكننا منع الملاريا.. يمكننا محاربة هذه الأمراض الفظيعة، سنقضي على الإيدز ونقضي على مرض السل وسننهي الملاريا بشكل نهائي".

من جانبه تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتقديم 300 مليون يورو أخرى، ليرتفع إجمالي مساهمة فرنسا في فترة التمويل إلى 1.6 مليار يورو. وتبرعت نيجيريا بمبلغ 13.2 مليون دولار وقدمت هولندا 180 مليون يورو وتبرعت إندونيسيا بمبلغ 15.5 مليون دولار إلى جانب تعهدات القطاع الخاص.

وقال الصندوق في تقريره لعام 2022 إن نطاق جهود العلاج والوقاية انتعش العام الماضي بعد أن تراجع للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً في 2020 ، لكن العالم لا يزال يحاول هزيمة هذه الأمراض.

ويقدر الصندوق أن عمله أنقذ نحو 50 مليون شخص منذ إنشائه في عام 2002.

وحذر الصندوق من أن الحرب في أوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية قد تؤديان إلى تفاقم الوضع. وعادة ما تكون الأمراض المعدية أكثر فتكاً للأشخاص الذين تضعف أجسامهم بسبب سوء التغذية، كما أنها لا تستجيب أيضاً لجهود العلاج أو الوقاية.

تفشي الملاريا في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية الأربعاء، إن حالات الإصابة بالملاريا تتفشى في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في البلاد، إذ وصل عدد الوفيات بسبب الأمراض إلى 324، مضيفة أن الوضع قد يخرج عن السيطرة إذا لم تصل المساعدات المطلوبة قريباً.

ويعيش مئات الآلاف من النازحين بسبب الفيضانات في العراء، وأدت مياه الفيضانات الراكدة على مسافة تقدر بمئات الكيلومترات والتي قد يستغرق انحسارها من شهرين إلى ستة أشهر، إلى انتشار حالات التهابات الجلد والعين والإسهال والملاريا والتيفوئيد وحمى الدنج.

وزارت الممثلة الأمريكية والناشطة في مجال المساعدات الإنسانية أنجلينا جولي، مع لجنة الإنقاذ الدولية، النازحين بسبب الفيضانات، في محاولة لزيادة الوعي بحجم الكارثة.

كذلك زارت أكثر المناطق تضرراً في إقليم السند الجنوبي. وقالت: "شاهدت الأرواح التي أُنقذت"، مشيرة إلى أنه بلا مساعدات كافية فإن الآخرين لن يكونوا هنا في الأسابيع القليلة المقبلة".

وقالت السلطات وموظفو الإغاثة إنه توجد حاجة لمزيد من المساعدات للأسر النازحة المهددة من أسراب البعوض وغيرها من المخاطر مثل لدغات الثعابين وعضات الكلاب.

وتعتزم فرنسا استضافة مؤتمر دولي قبل نهاية العام لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية.