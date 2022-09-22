قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عوائق مصطنعة ناجمة عن ضغوط بعض اللوبيات تعرقل التعاون بين أنقرة وواشنطن في مجال الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن هذه العوائق تؤثر سلباً في أمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتضر بالمصالح الأمريكية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقائه عدداً من رجال الأعمال الأمريكيين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك.

وفيما يخص العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، قال أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى 100 مليار دولار في وقت قصير إذا حوفظ على الزخم الحالي بشكل صحيح.

وأضاف: "نريد زيادة كمية الغاز الذي نشتريه من الولايات المتحدة بشروط أفضل في الفترة المقبلة، ونحن على استعداد للتعاون في إيصال الغاز الأمريكي المسال إلى دول المنطقة".