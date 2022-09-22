سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: العوائق المصطنعة أمام تعاوننا الدفاعي مع واشنطن تؤثر في أمن الناتو
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن العوائق المصطنعة التي تعرقل التعاون الدفاعي بين بلاده والولايات المتحدة تؤثر سلباً في أمن حلف الناتو وتضر بمصالح واشنطن.
أردوغان: العوائق المصطنعة أمام تعاوننا الدفاعي مع واشنطن تؤثر في أمن الناتو
أردوغان خلال لقائه عدداً من رجال الأعمال الأمريكيين في نيويورك  / AA
22 سبتمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عوائق مصطنعة ناجمة عن ضغوط بعض اللوبيات تعرقل التعاون بين أنقرة وواشنطن في مجال الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن هذه العوائق تؤثر سلباً في أمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتضر بالمصالح الأمريكية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقائه عدداً من رجال الأعمال الأمريكيين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك.

وفيما يخص العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، قال أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى 100 مليار دولار في وقت قصير إذا حوفظ على الزخم الحالي بشكل صحيح.

وأضاف: "نريد زيادة كمية الغاز الذي نشتريه من الولايات المتحدة بشروط أفضل في الفترة المقبلة، ونحن على استعداد للتعاون في إيصال الغاز الأمريكي المسال إلى دول المنطقة".

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us