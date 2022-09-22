سياسة
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الدولار عند أعلى مستوى في 20 عاماً عقب قرار رفع أسعار الفائدة
صعد مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 111.79 لأول مرة منذ منتصف 2002 مدعوماً بقرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة.
الدولار عند أعلى مستوى في 20 عاماً عقب قرار رفع أسعار الفائدة
الدولار عند أعلى مستوى له أمام العملات الرئيسية / Reuters
22 سبتمبر 2022

ارتفع الدولار الأمريكي ليبلغ أعلى مستوى له في 20 عاماً مقارنة بعملات رئيسية اليوم الخميس مدعوماً بتوقعات تشديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، بعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً بأول تعبئة جزئية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 111.79 لأول مرة منذ منتصف 2002.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 37 عاماً إلى 1.1221 دولار وسجل في أحدث تداول له انخفاضاً بنسبة 0.26 في المئة إلى 1.1240 دولار.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 20 عاماً إلى 0.9807 دولار قبل أن يجري تداوله بانخفاض 0.18 في المئة عند 0.9820 دولار.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عاماً متجاوزاً 14 يناً بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار فائدة شديدة الانخفاض وتوجيهات سياسة نقدية ميسرة اليوم الخميس.

كما بلغ الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولارَين النيوزيلندي والأسترالي وارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية والوون الكوري.

وتظهر توقعات المركزي الأمريكي أن سعر الفائدة سيرتفع إلى 4.6 في المئة في العام المقبل وعدم خفض الفائدة حتى 2024. ورفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى ليصل إلى نطاق بين 3.00 و3.25 في المئة كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وارتفع الدولار إلى 145.405 ين لكنه شهد تقلبات حادة في أعقاب إعلان بنك اليابان وسجل في أحدث تداول ارتفاعاً بنسبة 0.31 في المئة عند 144.53 ين.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.6 في المئة إلى 0.6593 دولار بعدما لامس 0.6583 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 2020. كما ارتفع الدولار مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية والوون الكوري.

مصدر:Reuters
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