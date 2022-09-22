سياسة
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متهم بالفساد وتلقي رِشى.. حكم بالإعدام مع تأجيل التنفيذ على وزير صيني سابق
أفاد التليفزيون الصيني الرسمي بأن السلطات حكمت على وزير عدل صيني سابق بالإعدام مع إرجاء التنفيذ لمدة عامين بتهمة تلقي رشى ومساعدة مجرمين بمن فيهم شقيقه على إخفاء نشاط غير قانوني.
متهم بالفساد وتلقي رِشى.. حكم بالإعدام مع تأجيل التنفيذ على وزير صيني سابق
حُكم بالإعدام مع تأجيل التنفيذ على الوزير العدل الصيني السابق فو تشنغ هوا بعد اتهامه بالفساد
22 سبتمبر 2022

حُكم على وزير عدل صيني سابق بالإعدام مع إرجاء التنفيذ لمدة عامين بتهمة تلقي رشى ومساعدة مجرمين بمن فيهم شقيقه على إخفاء نشاط غير قانوني، حسبما أفاد التليفزيون الرسمي يوم الخميس.

تُضاف إدانة فو تشنغ هوا إلى سلسلة من كبار المسؤولين الذين عوقبوا بتهمة الفساد في حملة طويلة الأمد شنت بعد أن تولى الرئيس شي جين بينغ السلطة في أواخر عام 2012.

قال تليفزيون الصين المركزي على موقعه على الإنترنت إنّ فو (67 عاماً) أقرّ بأنه مذنب في إساءة استغلال سلطاته في أدوار من بينها وزير ورئيس شرطة العاصمة الصينية بيجين في 2005 لإخفاء جرائم شقيقه وآخرين.

في المقابل، تلقى فو أموالاً وممتلكات تصل إلى 117 مليون يوان (16.5 مليون دولار)، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية في يوليو/تموز.

ولم يذكر تقرير الخميس والروايات الإخبارية السابقة أي تفاصيل حول ما اتُّهم بفعله شقيق فو ، فو وي هوا.

وعادة تُخفف أحكام الإعدام مع إرجاء التنفيذ إلى فترات سجن طويلة إذا اعتُبر أن المحكوم عليه قد أُصلح.

وأضاف تليفزيون الصين المركزي أن فو سيُحكم عليه بالسجن المؤبد بدون عفو مشروط إذا خُففت عقوبته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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