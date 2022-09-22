سياسة
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البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 12%
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، من 13% إلى 12%. وأوضح بيان البنك أن البنوك المركزية العالمية تشير إلى استمرار زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 12%
يُذكر أن المركزي التركي خفض الشهر الماضي سعر الفائدة من 14٪ إلى 13% بعد تثبيت دام 7 أشهر. / AA
22 سبتمبر 2022

أعلن البنك المركزي التركي الخميس، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجَل أسبوع، ليصبح 12%.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو.

وأوضح البيان أن البنوك المركزية العالمية تشير إلى استمرار زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن المركزي التركي يتوقع أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنباً إلى جنب مع الخطوات المتَّخَذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي.

وأضاف أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13% إلى 12%، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كافٍ في ظلّ التوقعات الحالية.

وشدّد على أن البنك المركزي سيواصل بحزمٍ استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم، ويتحقق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يُذكَر أن المركزي التركي خفض الشهر الماضي سعر الفائدة من 14% إلى 13% بعد تثبيت دام 7 أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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