سياسة
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للمرة الأولى.. السعودية تعين سيدة على رأس هيئة حقوق الإنسان
صدر، الخميس، أمر ملكي بتعيين هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيسة لهيئة حقوق الإنسان برتبة وزير، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
للمرة الأولى.. السعودية تعين سيدة على رأس هيئة حقوق الإنسان
هلا بنت مزيد بن محمد التويجري على رأس هيئة حقوق الإنسان في السعودية / Others
22 سبتمبر 2022

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الخميس، بإعفاء رئيس هيئة حقوق الإنسان، وتعيين سيدة بمنصبه لأول مرة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن الملك سلمان أصدر أمراً بإعفاء عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه، وتعيين هلا بنت مزيد بن محمد التويجري، رئيسةً للهيئة بمرتبة وزير.

وأضافت الوكالة، أن الملك سلمان أمر أيضاً بتعيين العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة هيئة رسمية، أنشئت عام 2005، وتعمل على حماية الحقوق بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، ويتكون مجلسها من رئيس ونائب و26 عضواً على الأقل.

وشهد مجلس العواد الذي جرى إعفاؤه، مشاركة 12 سيدة ليس من بينهن التويجري، وفق إحصاء للأناضول.

وقبل الأمر الملكي كانت التويجري تشغل أمين عام "مجلس شؤون الأسرة" منذ يونيو/حزيران 2017، وبهذا القرار تعد أول سيدة تتولى منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة.

وتؤكد السعودية في بياناتها الرسمية، مراراً أنها تحترم حقوق الإنسان واستقبلت وفوداً لاسيما أوروبية لبحث هذا الملف، وتنفي وجود أي "انتهاكات" أو "تجاوزات" به، مشددة على التزامها بتطبيق القانون على أي مخالف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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