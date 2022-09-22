سياسة
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أردوغان: حصدنا ثمرة الدبلوماسية من خلال تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده حصدت ثمرة إيمانها بقوة الدبلوماسية من خلال تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تستطع إنهاء الحرب (الروسية-الأوكرانية)، ولم تقدم حلّاً أيضاً لأزمتَي الطاقة والغذاء الناجمتين عنها.
أردوغان: حصدنا ثمرة الدبلوماسية من خلال تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء مع الصحفيين بالبيت التركي في نيويورك / AA
22 سبتمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا حصدت ثمرة إيمانها بقوة الدبلوماسية والحوار من خلال تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بالبيت التركي في نيويورك، الخميس، أشار خلالها إلى أن زيارته إلى نيويورك التي شارك خلالها باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت مثمرة للغاية.

وقال أردوغان إن الأمم المتحدة لم تستطع إنهاء الحرب (الروسية-الأوكرانية)، ولم تقدم حلّاً أيضاً لأزمتَي الطاقة والغذاء الناجمتين عنها.

وأضاف أن تركيا حصدت ثمرة إيمانها بقوة الدبلوماسية والحوار من خلال تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وعلّق أردوغان على تحذير واشنطن للبنوك التركية بفرض عقوبات عليها لتعاملها ببطاقة "مير" الروسية، قائلاً: "هذا لا يليق بالصداقة ولا بعلاقاتنا الاقتصادية".

وفي سياق متصل، رحب أردوغان بتسيير روسيا رحلات جوية مباشرة منها إلى قبرص التركية.

وحول شراء مقاتلات F-16، أضاف أردوغان: "الأمور تسير في منحى إيجابي، نتمنى أن يستمر ذلك. أعتقد أننا سنحصل على نتيجة بأقرب وقت".

كما تطرق الرئيس التركي إلى تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن حول ضرورة إيجاد آليات لإصلاح مجلس الأمن الدولي.

وقال أردوغان: "ألم تُظهِر تصريحات بايدن صوابية آرائنا حول مجلس الأمن الدولي؟ ألم يصلوا إلى النقطة التي كنّا نتحدث عنها؟ الآن يقولون (لنرفع عدد الأعضاء الدائمين والمؤقتين)".

وحول تبيان ممارسات اليونان الحقيقية بحق المهاجرين في بحري إيجة والمتوسط، قال أردوغان: "أثق بأننا أعطينا العالم درساً في الإنسانية من خلال عرض صور أطفال المهاجرين الذين لقوا حتفهم في بحر إيجة جراء إرغامهم على العودة من قبل اليونان".

كما بيّن أنه من المحتمل حضور رئيس الوزراء الأرميني قمة الاتحاد الأوروبي في براغ، مشيراً إلى إمكانية لقاء الأخير والاجتماع معه هناك.

والأربعاء، أعلن أردوغان إجراء عملية تبادل 200 أسير حرب، بوساطة تركية، عقب محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

والخميس، عاد أردوغان إلى إسطنبول قادماً من الولايات المتحدة، حيث هبطت طائرته في مطار أتاتورك بإسطنبول عند الساعة 15:45 (3 تغ).

وكان في استقبال أردوغان نائبه فؤاد أوقطاي، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا، وعدد من المسؤولين الأتراك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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