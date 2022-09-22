عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إلى إسطنبول قادماً من الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة.​​​​​​​

وأفاد مراسل الأناضول، أن طائرة الرئيس التركي هبطت في مطار أتاتورك بإسطنبول عند الساعة 15:45 (3 تغ).

وكان في استقبال أردوغان نائبه فؤاد أوقطاي، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا، وعدد من المسؤولين الأتراك.

وكان في رفقة الرئيس التركي خلال الزيارة عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الدفاع خلوصي أقار، والتجارة محمد موش، والخزانة والمالية نور الدين نباتي، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

إضافة إلى وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، والمتحدث باسم الحزب عمر جاليك، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.