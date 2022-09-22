قدم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، شكره إلى تركيا على تأمين تبادل أسرى حرب بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي تحت عنوان "مكافحة الإفلات من العقاب في أوكرانيا" بمشاركة الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة).

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة تركية.

وصرح الرئيس أردوغان للصحفيين في نيويورك، بأن تبادل الأسرى "خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين".

وتعليقاً على ذلك قال غوتيريش: "كانت أخبار الأمس عن تبادل أكثر من 250 أسير حرب بين أوكرانيا والاتحاد الروسي تطوراً محموداً".

وأثنى الأمين العام على جهود الطرفين الأوكراني والروسي، معرباً عن "الأمل في أن يبنيا على ذلك مع مزيد من التبادلات".

وأضاف: "أشكر حكومة تركيا على دورها في تأمين هذه الاتفاقية".

وأردف: "وبدعم من الحكومة التركية أيضاً جرى التوصل في يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق تاريخي يسمح باستئناف صادرات الأغذية والأسمدة من ثلاث موانٍ أوكرانيا على البحر الأسود".

وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قد أعرب من جانبه أيضاً، عن شكره للرئيس التركي لدوره في إتمام عملية تبادل الأسرى.

وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر: "أشكر بصدق الرئيس أردوغان على دوره الرائد في تحرير شعبنا".

كما أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في تغريدة، الخميس، عن شكره لتركيا على دورها في نجاح عملية تبادل الأسرى.

وقال سوليفان: "أشكر الحكومة التركية لوساطتها في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب دورها القيادي في اتفاق شحن الحبوب".