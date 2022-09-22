سياسة
2 دقيقة قراءة
"ليس له لقاح".. ارتفاع حصيلة وفيات "إيبولا السودان" إلى 18
أعلنت أوغندا ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "إيبولا السودان" إلى 18 شخصاً، فيما تستمر عملية التحقق من الحالات المشتبه بها.
"ليس له لقاح".. ارتفاع حصيلة وفيات "إيبولا السودان" إلى 18
"إيبولا السودان" ينتشر في أوغندا / AFP
22 سبتمبر 2022

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا من الحالات المؤكدة والمشتبه بها، في أوغندا إلى 18، حسب وزارة الصحة.

وقال متحدث وزارة الصحة الأوغندية، للأناضول: "عزلنا 11 حالة مشتبه بإصابتها بسلالة فيروس إيبولا المنتشرة في السودان".

وأضاف: "ونتحقق من حالة 43 مخالطاً آخرين، فيما أعدنا تنشيط فرق العمل في 10 مناطق نشتبه في تعرضها للخطر".

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن التي تسجل فيها أوغندا إصابات من سلالة إيبولا السودان.

وأبلغت أوغندا عن تفشي إيبولا السودان عام 2012 عندما توفي 17 شخصاً من أصل 24 حالة، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وعلى عكس سلالة إيبولا زائير، لا يوجد لقاح لسلالة السودان.

وبهذا الخصوص، قالت منظمة الصحة العالمية إن "لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي المضاد لفيروس إيبولا الذي قد يكون فعالاً، لم يجرِ اختباره على وجه التحديد ضد سلالة السودان".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الأوغندية عن تفش جديد لفيروس إيبولا في البلاد، بعد تسجيل حالة وفاة.​​​​​​​

وينتقل المرض عن طريق الاتصال الشخصي المباشر ويقتل ما يصل إلى 90% ممن يصابون به.

ويسبب الفيروس نزيفاً داخلياً وخارجياً حاداً، ويهاجم كريات الدم البيضاء والأوعية مسبباً طفحاً جلدياً واحمراراً في العيون وآلاماً حادة في البطن مصحوبة بتقيؤ.

وسبق أن شهدت أوغندا عدة موجات تفشّ لحمى إيبولا، بما في ذلك تفشّ سابق عام 2000 أودى حينها بحياة مئات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us