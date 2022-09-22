قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تأمل بحدوث تطور إيجابي قريباً بشأن شراء بلاده مقاتلات F16 من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بالبيت التركي في نيويورك، الخميس، غداة مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبشأن شراء مقاتلات F16، قال أردوغان إن "الأمور تسير في منحى إيجابي نتمنى أن يستمر، أعتقد أننا سنحصل على نتيجة بأقرب وقت".

وذكر أنه أجرى مباحثات إيجابية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وأخرى مع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بشأن ملف شراء مقاتلات F16.

وأوضح أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أجرى مباحثات أيضاً مع الجانب الأمريكي.

وقال: "لم تتح لنا الفرصة لإجراء لقاء موسع مع السيد بايدن في حفل الاستقبال (على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة)" .

واستدرك: "قد تتاح لنا فرصة لاحقاً لمناقشة هذه القضايا هاتفياً، وسنتابع العملية عبر مباحثات سيجريها وزيرا دفاعنا وخارجيتنا. التطورات تسير في منحى إيجابي حتى الآن".

وكانت تركيا قدمت طلباً للولايات المتحدة لشراء مقاتلات من طراز F16 ومعدات لتحديث مقاتلات من الطراز نفسه ضمن سلاح الجو التركي.

وفي يونيو/حزيران شدد بايدن على ضرورة بيع مقاتلات F16 لتركيا وتحديث أسطولها، في تصريح له خلال مؤتمر صحفي بختام قمة زعماء حلف الناتو بمدريد.

وسبق أن صرح أردوغان في مارس/آذار بأن الوزير أقار يجري محادثات مع الجانب الأمريكي لشراء وتحديث مقاتلات F16 وأن الأمور تسير بشكل إيجابي.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن أردوغان، أن تركيا يمكنها تأمين طائرات مقاتلة من دول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة.

وقال في تصريحات صحفية: "يمكننا تأمين طائرات مقاتلة من أي مكان، فهناك بريطانيا وفرنسا وروسيا تبيعها وثمة دول تلمح لنا بذلك".

وأضاف: "آمل أن لا تقودنا الولايات المتحدة إلى سُبل أخرى بخصوص ملف مقاتلات F-16، فهي ليست المكان الوحيد الذي يبيع طائرات حربية".