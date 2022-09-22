ارتفع عدد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم الخميس، إثر غرق زورق قبالة سواحل محافظة طرطوس غربي سوريا، إلى 34، وفق إذاعة "شام أف أم" المقربة من النظام السوري.

وذكرت "شام أف أم" في سلسلة تغريدات على تويتر، أن زورقاً يحمل أشخاصاً من جنسيات مختلفة غرق قرب سواحل جزيرة أرواد بطرطوس.

ونقلت "شام أف أم" عن سامر قبرصلي مدير عام المواني البحرية لدى النظام، قوله إن 34 شخصاً لقوا مصرعهم فيما جرى إنقاذ 14 آخرين مشيراً إلى استمرار عمليات البحث.

وأضاف: "وفق أقوال الناجين الزورق انطلق من المنية في لبنان منذ أيام عدة بقصد الهجرة ويحمل أشخاصاً من جنسيات مختلفة".

وكان قبرصلي قد ذكر في وقت سابق الخميس، أنه "جرى العثور على 15 جثة و8 ناجين"، مؤكداً استمرار عمليات البحث في الموقع.

وتزداد محاولات لبنانيين وسوريين للهجرة بشكل غير قانوني من لبنان باتجاه دول أوروبية، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر.

ومنذ أواخر 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي إحدى أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث أدت الأزمة إلى انهيار مالي ومعيشي وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.

فاجعة قبالة السواحل اليونانية

وقبل أيام، ذكرت وكالة الأناضول التركية، أن 6 مهاجرين هم رضيعان وامرأة و3 أطفال لقوا مصرعهم بعدما تركتهم اليونان ليصارعوا الموت في بحر إيجة، فيما أنقذ خفر السواحل التركي 73 مهاجراً ولا يزال البحث متواصلاً عن 5 مفقودين.

ونقلت الوكالة عن قيادة خفر السواحل التركي قوله، إن فرقه هُرعت لإنقاذ مهاجرين بعدما تلقت بلاغاً بوجود مجموعة مهاجرين على متن طوافات نجاة قبالة شواطئ مرمريس بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.

وأشارت إلى أنها أرسلت زورقين إلى الموقع وتمكنت الفرق من إنقاذ 66 مهاجراً كانوا على متن 3 طوافات نجاة.

وقال اللاجئ السوري محمد برجس وهو أحد الناجين في لقاء نقلته وسائل إعلام تركية، إنه انطلق وعائلته على متن قارب يقلّ لاجئين من السواحل اللبنانية وبالتحديد من ساحل مدينة طرابلس اللبنانية بغية العبور إلى إيطاليا مباشرة.

وأشار إلى أنه أثناء مرورهم بالمياه اليونانية قرب جزيرة رودوس نفد الوقود وتعطل المحرك، وفي تلك الأثناء اكتشف أمرهم خفر السواحل اليوناني ليعرضهم لخطر الموت.