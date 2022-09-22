أصيب 3 إسرائيليين على الأقل، الخميس، في عملية طعن قرب مفترق مستوطنة "موديعين الغربي" وسط الضفة الغربية، حسب بيان للشرطة الإسرائيلية، فيما جرى "تحييد" المنفذ.

وقالت الشرطة في بيان: "تلقت الشرطة بلاغاً عن حادث طعن في مفترق موديعين الغربي، طُعن خلاله ثلاثة إسرائيليين، إذ إنّ حالاتهم طفيفة".

وأضاف البيان: "قام ضابط شرطة بتحييد المشتبه به في مكان الحادث".

وعادة ما يُقصد بمصطلح "تحييد" قتل المنفذ، لكن أحياناً يشير إلى احتمال إصابته بإطلاق النار.

والأسبوع الماضي، أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة إثر إطلاق نار في مستوطنة "كرميئيل" جنوبي الضفة الغربية. وفر منفذ العملية من مكان الحادثة.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت الضفة الغربية توتراً كبيراً، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة لفلسطينيين، وقتلت العشرات منهم وهدمت العديد من المنازل.

ووفق معطيات الأمم المتحدة قتل الجيش الإسرائيلي 81 فلسطينياً، وأصاب 7280، وهدم 603 مبانٍ بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، منذ مطلع 2022 وحتى 12 سبتمبر/أيلول الجاري.