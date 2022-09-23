عرضت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية كتاباً بعنوان "تركيا" على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وعلى مدار الأسبوع عرضت الدائرة كتابها الذي يضم أيضاً صوراً فريدة عن تركيا، في جناح أقامته بمدخل البيت التركي في نيويورك.

وقُدم الكتاب الصادر بعدة لغات، هدية للضيوف وفي مقدمتهم عديد من السياسيين والدبلوماسيين الأجانب المشاركين في البرامج والفعاليات التي أقيمت في المبنى.

ويضم الكتاب 3 أقسام رئيسية و16 عنواناً تتحدث عن مواضيع "تركيا بالخطوط العريضة، وتركيا في العالم، الخدمات العامة الأخرى".

ويعد مبنى "البيت التركي" أحد أكبر استثمارات الجمهورية التركية العقارية في الخارج منذ تأسيسه، بتكلفة تجاوزت 291 مليون دولار، ويقع مقابل مقر الأمم المتحدة بنيويورك.