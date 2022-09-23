أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخميس استعداد بلاده لبذل المساعي كافة ودعم الجهود الرامية للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحسب الوكالة: "أكد ولي العهد استعداد المملكة لبذل المساعي الحميدة كافة ودعم كل الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة مع أوكرانيا".

وشكر بوتين ولي العهد على "مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى" حسب ذات المصدر.

وأضافت الوكالة، أن بوتين "نوّه بانضمام المملكة إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار"، مؤكداً "تطلّع الأعضاء لمساهمة المملكة الفاعلة في أعمال المنظمة".

وجرى خلال الاتصال "بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات"، حسب وكالة واس.

من جهته، قال الكرملين في بيان الخميس إن الجانبَين بحثا "التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون على ضوء القرار الصادر عن قمة سمرقند الأخيرة بشأن منح السعودية صفة الشريك في الحوار".

وتابع البيان الذي نقله موقع "روسيا اليوم"، أن محمد بن سلمان "أشار إلى الدور المتنامي لمنظمة شنغهاي في الشؤون الدولية، وأعرب عن استعداد المملكة للمشاركة في أنشطتها بشكل فعال".

وأعرب الجانبان، حسب الكرملين، عن "ارتياحهما لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف بوساطة سعودية".

وأضاف أن الجانبَين عبّرا "عن ارتياحهما لتسليم الأسرى الأجانب الذين أُسروا في دونباس إلى الجانب السعودي، بوساطة شخصية من ولي العهد (السعودي)".

وفي وقتٍ سابق الخميس شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محمد بن سلمان، على جهوده التي ساهمت في إنجاز عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

والأربعاء أعلنت الخارجية السعودية، في بيان، نجاح وساطتها في الإفراج عن 10 أسرى من جنسيات مختلفة، في عملية تبادل بين موسكو وكييف.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.