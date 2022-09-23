سياسة
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الرئاسة الأوكرانية: تواصلنا المستمر مع الرئيس أردوغان مهم للغاية
قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، إن الجهود التركية والحراك الدبلوماسي للرئيس رجب طيب أردوغان أسهما في الإفراج عن 215 أسير حرب أوكراني إلى بلادهم كانوا في قبضة السلطات الروسية.
الرئاسة الأوكرانية: تواصلنا المستمر مع الرئيس أردوغان مهم للغاية
الرئاسة الأوكرانية: تواصلنا المستمر مع الرئيس أردوغان مهم للغاية / AA
23 سبتمبر 2022

شددت الرئاسة الأوكرانية على أهمية بقائها على تواصل مستمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عملية تبادل الأسرى مع روسيا بوساطة أنقرة.

جاء ذلك على لسان رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، في مؤتمر صحفي الخميس بخصوص عودة 215 أسير حرب أوكراني إلى بلاده نتيجة للحراك الدبلوماسي للرئيس أردوغان.

وأعرب يرماك عن سروره الكبير بعودة الأسرى الـ215 إلى أوكرانيا، مقدّماً شكره للأطراف كافة التي ساهمت في عملية تبادل الأسرى مع روسيا.

وقال: "كانت اتصالاتنا الدولية مع شركائنا، بخاصة الجانب التركي، وتواصلنا المستمر مع الرئيس أردوغان مهمة للغاية"، مشدداً على الأهمية التي أولتها تركيا هذه العملية.

وأشار إلى أن مسؤولين رفيعين أتراك وأوكرانيين كانوا على تواصل مستمر من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى بشكل ناجح.

ولفت إلى أن الرئيس أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أجريا اتصالاً هاتفياً أيضاً بهذا الصدد.

والأربعاء أعلن الرئيس أردوغان عملية تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية، وصرح للصحفيين في نيويورك، بأن تبادل الأسرى "خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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