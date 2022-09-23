بدأت الجمعة استفتاءات على ضم المناطق الأوكرانية الخاضعة بشكل كامل أو جزئي لسيطرة روسيا، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية، في خطوة اعتبرتها كييف ودول غربية "صورية".

ومن المقرر أن يستمر التصويت الذي بدأ عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، حتى 27 سبتمبر/أيلول، في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا (شرق) وفي منطقتَي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتَين لسيطرة الروس (جنوب)، في خضمّ الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وكانت السلطات التي عيّنتها موسكو في أربع مناطق في أوكرانيا، أعلنت الثلاثاء عزمها على تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا، وذلك بدءاً من 23 وحتى 27 سبتمبر.

من جانبه، أدان حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشدة الاستفتاءات المزمع تنظيمها في بعض المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية.

وقال الحلف في بيان الخميس: "الاستفتاءات الصورية في مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون بأوكرانيا ليس لها شرعية وستكون انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة".

كما أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء الاستفتاءات المزمع إجراؤها في بعض المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية.

وأضافت الوزارة في بيان لها الأربعاء: "لن يعترف المجتمع الدولي بمحاولات فرض الأمر الواقع غير المشروعة هذه، بل على العكس، ستصعب جهود إحياء العملية الدبلوماسية وتتسبب في تعميق عدم الاستقرار".