سياسة
2 دقيقة قراءة
بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا بأوكرانيا
بدأت الجمعة استفتاءات على ضم المناطق الأوكرانية الخاضعة بشكل كامل أو جزئي لسيطرة روسيا، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية. ومن المقرر أن يستمر التصويت الذي بدأ عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.
بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا بأوكرانيا
بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا بأوكرانيا / Reuters
23 سبتمبر 2022

بدأت الجمعة استفتاءات على ضم المناطق الأوكرانية الخاضعة بشكل كامل أو جزئي لسيطرة روسيا، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية، في خطوة اعتبرتها كييف ودول غربية "صورية".

ومن المقرر أن يستمر التصويت الذي بدأ عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، حتى 27 سبتمبر/أيلول، في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا (شرق) وفي منطقتَي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتَين لسيطرة الروس (جنوب)، في خضمّ الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وكانت السلطات التي عيّنتها موسكو في أربع مناطق في أوكرانيا، أعلنت الثلاثاء عزمها على تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا، وذلك بدءاً من 23 وحتى 27 سبتمبر.

من جانبه، أدان حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشدة الاستفتاءات المزمع تنظيمها في بعض المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية.

وقال الحلف في بيان الخميس: "الاستفتاءات الصورية في مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون بأوكرانيا ليس لها شرعية وستكون انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة".

كما أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء الاستفتاءات المزمع إجراؤها في بعض المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية.

وأضافت الوزارة في بيان لها الأربعاء: "لن يعترف المجتمع الدولي بمحاولات فرض الأمر الواقع غير المشروعة هذه، بل على العكس، ستصعب جهود إحياء العملية الدبلوماسية وتتسبب في تعميق عدم الاستقرار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us