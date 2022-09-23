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دراسة جديدة تكشف سيطرة عدد محدود من الشركات على سلاسل الغذاء العالمية
أوضحت دراسة نشرتها the guardian البريطانية سيطرة عدد ضئيل من الشركات على سلسلة الغذاء العالمية وسوق البذور التجارية.
دراسة جديدة تكشف سيطرة عدد محدود من الشركات على سلاسل الغذاء العالمية
كيف يهيمن عدد محدود من الشركات العملاقة على سلاسل الغذاء العالمية؟ / AFP
23 سبتمبر 2022

أظهرت دراسة نشرتها صحيفة the guardian البريطانية تزايد هيمنة عدد قليل جداً من الشركات على سلسلة الغذاء العالمية مدعومة بتنامي استخدام الذكاء الصناعي وتحليل البيانات.

وأوضح التقرير الذي أعدته مجموعة ETC group للعدالة البيئية (مؤسسة دولية غير ربحية مقرها الولايات المتحدة) أن شركتين فقط تسيطران على 40 في المئة من سوق البذور التجارية على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه قبل 25 عاماً كانت 10 شركات تتشارك نفس الحصة من السوق.

ولفت التقرير إلى أن تجارة السلع الزراعية باتت تتركز في أيدي عدد ضئيل من التجار إذ تسيطر 10 شركات فقط على سوق تبلغ قيمتها نصف تريليون دولار.

وأشار إلى صعود الشركات الصينية وازدياد حصتها في الهيمنة على سوق المنتجات الزراعية إذ أصبحت شركة Cofco المملوكة للحكومة الصينية ثاني أكبر شركة في العالم لتجارة السلع الزراعية بعد شركة Cargill الأمريكية، إذ تجاوزت مبيعات الشركة الصينية 100 مليار دولار عام 2020 مقابل 134 مليار دولار لشركة Cargill الأمريكية.

ووفقاً للتقرير فإن شركة Syngenta الصينية للبذور والمبيدات الحشرية والتكنولوجيا الحيوية التي تملك الحكومة الصينية حصة الأغلبية بها أصبحت في عام 2020 تسيطر وحدها على ربع السوق العالمية في الكيماويات الزراعية بمبيعات بلغت 15 مليار دولار. كما تملك الصين شركتين ضمن أكبر 10 شركات للكيماويات الزراعية في العالم.

وفي العام 2020 استحوذت مجموعة ADQ القابضة المملوكة للحكومة الإماراتية على 45 في المئة من أسهم شركة لويس دريفوس "Louis Dreyfus" التي تعد واحدة من أكبر شركات في العالم في قطاع الزراعة ومعالجة الأغذية والشحن الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة الاستحواذ توضح مدى اهتمام الدول الغنية في الشرق الأوسط بضمان أمنها الغذائي عن طريق إنتاج الغذاء في الخارج.

ونقلت الصحيفة عن جيم توماس من مجموعة ETC group للعدالة البيئية قوله إن سيطرة عدد قليل من الشركات على سوق السلع الزراعية وتنامي هذه الهيمنة أمر مثير للقلق بخاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية وأزمة المناخ.

وكانت أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير خلال الاشهر الماضية عقب بدء الحرب الروسية على أوكرانيا وبسبب أزمة سلاسل التوريد التي ظهرت عقب وباء كوفيد 19.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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