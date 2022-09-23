سياسة
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اختراق بيانات 10 ملايين مشترك.. هجوم إلكتروني على شركة اتصالات أسترالية
يُرجّح أن تكون بيانات شخصية لنحو 10 ملايين مشترك أسترالي في إحدى شركات الاتصالات تعرضت للاختراق، في عملية قرصنة استهدفت ثاني أكبر مزود للخدمة في البلاد، حسبما أعلنت الشركة الجمعة.
اختراق بيانات 10 ملايين مشترك.. هجوم إلكتروني على شركة اتصالات أسترالية
الشركة قالت إن أي كلمات مرور أو معلومات مصرفية لم تتعرض للخرق / Reuters
23 سبتمبر 2022

تعرضت بيانات شخصية لنحو 10 ملايين مشترك أسترالي في إحدى شركات الاتصالات للاختراق، في عملية قرصنة استهدفت ثاني أكبر مزود للخدمة في البلاد، حسبما أعلنت الشركة الجمعة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "أوبتوس"، كيلي باير روزمارين، إن "الهجوم الإلكتروني نفّذه أشخاص من أصحاب الخبرة، ما سمح لهم بالوصول إلى معلومات 9,8 ملايين مستخدم".

ويبلغ العدد الإجمالي لسكان أستراليا 25 مليوناً وفق إحصاءات العام 2021.

وتتضمن هذه البيانات أسماء عملاء وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام بعض جوازات السفر وإجازات القيادة.

وأفادت الشركة التي تتخذ سنغافورة مقراً، أن أي كلمات مرور أو معلومات مصرفية لم تتعرض للخرق.

وقالت باير روزمارين، إن مصدر الهجوم لم يتضح ولم تُطلَب فدية مضيفة أنها لا تعرف "ما الذي ينوي (المقرصنون) فعله بهذه البيانات".

واكتُشفت عملية القرصنة هذا الأسبوع لكن لم يحدّد وقت تنفيذها.

وحذّرت السلطات الأسترالية المواطنين الذين وقعوا ضحية هذه القرصنة من أنهم قد يتعرضون لخطر سرقة الهوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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